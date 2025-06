Clair Obscur: Expedition 33 salué par Hideo Kojima... pour une raison erronée

Clair Obscur: Expedition 33 est un jeu de rôle impressionnant. Il s'agit pour rappel de la première production de Sandfall Interactive, un jeune studio basé à Montpellier et qui compte dans ses rangs une trentaine de personnes. Le titre a principalement été conçu en France, mais de nombreux joueurs pensent encore aujourd'hui que c'est uniquement ce noyau dur qui a développé intégralement le jeu. Pourtant, les crédits à la fin du jeu nous rappellent à la réalité : Clair Obscur: Expedition 33 est l'œuvre de plusieurs équipes aux quatre coins du monde, ce qui n'enlève rien à ses nombreuses qualités.

Mais cette information erronée a été remise en avant par Geoff Keighley lors du Summer Game Fest Live 2025 au début du mois, elle se propage au sein d'une sphère de joueurs qui critiquent bec et ongles les « gros studios » et c'est désormais le grand ami de Goeff, Hideo Kojima, qui en rajoute une couche. À l'occasion d'une interview donnée à Sydney pour la sortie de Death Stranding 2: On the Beach, à laquelle a assisté Dexerto, Hideo Kojima a déclaré :

À mes débuts, on était une équipe de six personnes. On pouvait tout faire soi-même. Maintenant, c'est plus vaste. On ne peut pas vraiment contrôler chaque employé, alors on délègue. Mais parfois, l'idée ne fonctionne pas vraiment, car l'équipe est plus grande. Ils n'ont que 33 membres et un chien. C'est mon idéal quand je crée quelque chose en équipe. La création a désormais pris une ampleur considérable. C'est une sorte de guerre entre l'efficacité d'une petite équipe et la nécessité de la rendre grandiose.

Alors oui, tous les développeurs rêvent sans doute de travailler avec un cercle restreint d'amis, de créer librement le jeu qu'ils désirent, de le vendre à des millions d'exemplaires et de faire des papouilles au chien (celui de Sandfall s'appelle d'ailleurs Monoco) sur les heures de bureau. Mais ce n'est pas comme ça qu'est développé Clair Obscur: Expedition 33, ni Death Stranding 2: On the Beach. Il faut du monde pour créer un jeu vidéo ambitieux et de qualité, rien n'est magique.

La date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach est fixée au 26 juin 2025, exclusivement sur PlayStation

