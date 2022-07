Rockstar : des remasters de Red Dead Redemption et Grand Theft Auto IV annulés suite à l'échec de GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ?

L'année dernière, Rockstar a eu la bonne idée de remettre au goût du jour d'anciens volets de sa franchise GTA avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, incluant des versions remastérisées de GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas. Malheureusement, la qualité était loin d'être au rendez-vous, un tas de patchs a tenté d'améliorer l'expérience, mais chez Rockstar, cela a jeté un froid.

Le studio n'est pas habitué à de tels retours de bâton et, d'après certaines informations obtenues par Kotaku, Rockstar serait désormais entièrement focalisé sur le développement de GTA VI, enterrant d'autres projets de remasters. À l'origine, l'insider Tez avait publié un tweet affirmant que le studio planchait sur des versions remastérisées de Red Dead Redemption et Grand Theft Auto IV, mais suite à l'échec critique de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar aurait tout annulé. Kotaku confirme plus ou moins l'information, expliquant que, d'après ses sources, le studio voudrait faire oublier l'échec de la trilogie et se concentrer sur GTA VI, mais ces remasters ne seraient pas totalement mis à la poubelle. Rockstar pourrait donc bien les sortir un jour, mais ce n'est clairement plus une priorité.

Pour rappel, Grand Theft Auto VI a été officialisé en début d'année, et son développement est déjà bien avancé. En attendant, vous pouvez retrouver GTA: The Trilogy - The Definitive Edition à 44,99 € à la Fnac.

