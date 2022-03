GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, une mise à jour 1.04 remplie d'améliorations disponible

L'idée paraissait excellente, mais la réalisation le fut beaucoup moins. Rockstar Games s'est attiré les foudres des fans en sortant un Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition qui manquait vraiment de finitions. Après s'être excusé, il a tenté de sauver le navire avec des mises à jour et continue dans ce sens cette semaine.

Il vient de sortir une mise à jour 1.04 pour les 3 expériences qui composent la compilation, à savoir GTA III - The Definitive Edition, GTA: Vice City - The Definitive Edition et GTA: San Andreas - The Definitive Edition. Elle concerne toutes les plateformes et apporte une amélioration des performances, des graphismes, d'affichage, de la stabilité, des collisions et bien d'autres. Il y a plus d'une centaine de correctifs pour les aventures, dont vous pouvez retrouver la liste en anglais sur le site officiel de Rockstar.

Petit à petit, le studio va peut-être réussir à regrimper la pente et par la même remonter dans l'estime des joueurs. Pour les curieux, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est disponible à partir de 27,96 € sur Amazon.fr.

