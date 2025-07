BON PLAN : GTA: The Trilogy - The Definitive Edition vendu à un prix vraiment dérisoire

Here we go again





C'est en novembre 2021 que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition voyait le jour, une compilation remastérisée des trois principaux GTA des années 2000 que sont Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas, proposés dans des éditions dites « définitives ». Bon, au lancement, la déception a été grande pour les joueurs, mais des patchs correctifs sont heureusement venus sauver les meubles au fil des mois et même des années suivantes. En attendant Grand Theft Auto VI, c'est donc le bon moment pour se replonger dans ces anciennes aventures pour voir le chemin parcouru et ça tombe bien, puisqu'il est possible de se procurer l'édition physique à petit prix.

Où se procurer Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition à pas cher ?





Vous pouvez donc en ce moment obtenir cette compilation du côté de Leclerc ou Amazon pour une dizaine d'euros, une occasion à ne pas manquer.

