BON PLAN : Dragon Age: The Veilguard, de belles promotions sur le dernier RPG de BioWare

La dernière aventure à Thédas bien vite bradée





Après des années de développement, BioWare a finalement sorti son Dragon Age: The Veilguard en fin d'année dernière sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Plutôt bien reçu par la presse spécialisée, il a plus que divisé les joueurs, notamment du côté des fans de la première heure. Cela s'est ressenti sur ses ventes, clairement pas en accord avec les projections d'Electronic Arts son éditeur. Sans doute dans le but de le rentabiliser au maximum aussi vite que possible, ce dernier n'a pas hésité à le proposer aux abonnés du PlayStation Plus en mars. Si jamais vous ne l'avez pas récupéré de cette manière, que vous jouez sur Xbox Series X|S ou que vous désirez tout simplement une version physique, cela tombe bien, car il est actuellement possible de se le procurer sans trop se ruiner.

Où se procurer Dragon Age: The Veilguard à pas cher ?





Plusieurs revendeurs proposent donc le jeu de BioWare à moins de 30 euros, de quoi se laisser tenter.

