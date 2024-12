Dragon Age: The Veilguard, du contenu gratuit, même si vous n'avez pas le jeu

Hier, BioWare célébrait le Dragon Age Day et, pour une fois, il avait pas mal de choses à raconter. Il faut dire que le studio a lancé Dragon Age: The Veilguard le 31 octobre dernier sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, un nouvel opus plutôt bien accueilli par la critique.

Dans un article publié sur son site officiel, BioWare annonce le lancement de l'outil de Création de personnage. Comme pour Dragon's Dogma 2, il s'agit d'un jeu totalement gratuit permettant de créer son personnage de A à Z, même si vous ne possédez pas encore Dragon Age: The Veilguard. De quoi personnaliser votre Rook en prenant bien votre temps, BioWare s'amuse en rappelant que la streameuse breebunn a passé 21 heures à créer son personnage.

Mieux encore, si vous avez déjà le jeu, vous pouvez retrouver une armure et une peinture corporelle inspirées de Hawke, le personnage principal de Dragon Age II. Des éléments cosmétiques à obtenir dans le Phare après avoir réussi la mission La lame qui chante et téléchargé le Patch 4.

Enfin, BioWare partage une illustration inédite de Dragon Age: The Veilguard, ainsi qu'une longue infographie sur ses réseaux sociaux. Nous découvrons que les joueurs ont principalement flirté avec Neve et ont préféré sauver la ville de Treviso, mais ils ne sont que 50 % à avoir caressé Assan. Si vous n'avez pas encore craqué pour le RPG, Dragon Age: The Veilguard est disponible contre 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.