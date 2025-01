Après Dragon Age: The Veilguard, déjà un gros changement chez BioWare

BioWare a lancé en octobre dernier Dragon Age: The Veilguard et, même s'il n'égale pas encore les meilleurs jeux de rôle du studio, le titre a rencontré un joli succès critique. Mais, en interne, il y a déjà du changement dans le studio d'Edmonton : la directrice du jeu Corinne Busche quitte BioWare.

Pour rappel, de nombreuses personnalités de BioWare ont quitté le studio ces dernières années, notamment le directeur général Casey Hudson et Mark Darrah, producteur exécutif de la franchise Dragon Age, mais également Matt Goldman, directeur créatif de Dragon Age: The Veilguard, permettant à Corinne Busche de monter en grade et de travailler avec John Epler, le nouveau directeur créatif, sur le jeu de rôle. L'annonce du départ de la réalisatrice a commencé à tourner sur la Toile avant d'être confirmée par Jeff Grubb et Eurogamer. Le premier se veut rassurant, EA n'envisagerait pas de fermer BioWare Edmonton et Eurogamer affirme que les faibles performances commerciales de Dragon Age: The Veilguard ne serait pas en lien avec le départ de Corinne Busche. Car oui, le RPG n'a pas rencontré le succès escompté par Electronic Arts, même si Eurogamer évoque des ventes « décentes ».

Corinne Busche aura passé 18 ans chez EA, travaillant notamment sur Les Sims. L'intéressée n'a pas communiqué sur son départ de chez BioWare, il faudra patienter pour savoir dans quel projet elle va se lancer. Espérons qu'elle réussisse mieux que ses anciens collègues qui planchaient sur Mass Effect. Humanoid Origin, le studio de Casey Hudson, a fermé ses portes avant même de sortir son premier jeu et Worlds Untold, un studio fondé par le scénariste Mac Walters, a mis en pause indéterminée le développement de son jeu d'action et d'aventure...

De son côté, BioWare peut enfin mettre le paquet sur Next Mass Effect. En attendant d'en savoir davantage sur cet opus, vous pouvez acheter Dragon Age: The Veilguard à partir de 47,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.