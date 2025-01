Dragon Age: The Veilguard est un échec, un gros jeu EA SPORTS déçoit

3 millions, c'est un objectif plus que raisonnable, sachant que Dragon Age Origins c'etait 3.2 millions en 3 mois, DA2 a fait 1 millions en deux semaines et 2 millions en 2 mois, et Dragon Age inquisition est le jeu ayant eu le meilleur lancement d'un jeu bioware et celui qui a fait les meilleurs ventes pour un jeu bioware (devant des jeux comme Mass Effect 3) avec 12 millions en septembre 2024 (bon, c'est sur 10 ans, mais un jeu fait une majorité des ventes les premiers mois, et DAI est arrivé sur Steam assez tardivement)



Donc si on ajoute un campagne marketing aggressive, 3 millions est plus que possible sur le papier, le problème est que la qualité à pas suivit derrière.