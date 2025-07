Xbox : King (Candy Crush) remplacé par l'IA

King durement touché par les licenciements chez Microsoft





L'annonce d'une nouvelle vague de licenciements chez Microsoft était attendue, mais elle a quand même fait l'effet d'une bombe. La firme américaine a licencié plus de 9 000 employés, notamment chez Xbox. Microsoft n'a pas détaillé ces départs, mais rapidement, le cas de King a été évoqué : 200 postes supprimés, soit 10 % des effectifs du studio, bien connu pour ses jeux mobiles comme Candy Crush Saga.

Des concepteurs remplacés par l'IA





Après quelques jours, les langues continuent de se délier et Mobilegamer.biz dévoile de nouvelles informations sur les licenciements survenus chez King. Selon ses informations, l'équipe en charge de Farm Heroes Saga aurait perdu 50 employés, notamment dans les secteurs de la conception de niveaux, dans la recherche utilisateur et des rédacteurs UX. Ces derniers auraient passé les dernières années à entraîner des outils d'IA pour faire leur travail et sont désormais remplacés par la machine. Un employé anonyme a ainsi déclaré :

Le fait que les outils d'IA remplacent les humains est absolument révoltant, mais tout est question d'efficacité et de rentabilité, même si l'entreprise se porte globalement très bien.

Des conditions de travail déprimantes





King subirait également des licenciements pour des « raisons arbitraires », avec des employés virés pour avoir exprimé leur « mécontentement à l’égard de l’entreprise ou des processus ». Du côté des ressources humaines, ce n'est guère mieux, une source affirme que c'est « un exemple extrême d'un service RH dont le rôle est de protéger l'entreprise, et non le personnel ».

Si l'annonce des licenciements est tombée au début du mois, les développeurs chez King devront attendre la fin des vacances d'été pour connaître leur sort et savoir si oui ou non ils devront quitter le studio. Certains cadres seraient déjà en congés forcés en attendant l'officialisation de leur départ. Bien évidemment, les sources de Mobilegamer.biz évoquent un moral au plus bas au sein de l'entreprise, qui comprend des studios à Londres, Barcelone, Stockholm et Berlin.

Microsoft et King n'ont pas répondu aux sollicitations de Mobilegamer.biz. Si vous jouez sur téléphone, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.