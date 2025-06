TEST Split Fiction : que vaut la version Switch 2 ?

Zoe et Mio débarquent sur Switch 2



Dire que Hazelight Studios a rencontré un vrai succès avec It Takes Two serait un euphémisme. Avec 23 millions de copies vendues, le jeu coopératif a ainsi séduit 46 millions de joueurs, il est en effet possible d’y jouer à deux avec un seul exemplaire. Un principe reprit dans le nouveau jeu du studio, Split Fiction, déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Lui aussi cartonne avec déjà quatre millions de copies écoulées, mais le voilà qui débarque sur Switch 2. Un jeu coopératif sur une console Nintendo, jouable en multijoueur local, en voilà une bonne idée, nous avons donc dégainé nos Joy-Con 2 et notre manette Pro pour tester Split Fiction sur Switch 2.

L’image coupée en deux est vraiment trop petite.

Dans un souci de confort, nous avons d’abord lancé Split Fiction en mode TV, avec la Switch 2 branchée sur son dock, pour tester le multijoueur local. Première déception, il est impossible d’y jouer à deux avec une seule paire de Joy-Con 2, il n’y a pas assez de boutons sur la manette tenue à l’horizontal. Il faut donc acheter une seconde paire de Joy-Con 2 ou une manette Pro pour en profiter à deux, c’est dommage. Une fois la partie lancée sur notre TV 4K 55”, le constat est sans appel : c’est quand même moins beau que sur PS5 ou Xbox Series X, qui affichaient une image en 4K. Les textures sont moins détaillées, l’image est moins fine en 1080p et il y a même de l’aliasing autour des cheveux de Zoe et Mio, les deux héroïnes du jeu. C’est loin d’être moche, la direction artistique reste colorée et attrayante, mais c’est moins joli et surtout, le framerate stagne ici à 30 fps. Ce n’est pas spécialement gênant dans Split Fiction, mais il y a parfois quelques chutes lorsqu’il y a de nombreux éléments à afficher à l’écran, scindé en deux.

Nous avons également essayé Split Fiction en mode Sur Table, en posant la Switch 2 sur une table basse à moins d’un mètre devant nous. Eh bien l’expérience fut peu concluante car, malgré l’écran 7,9 pouces de la console, il est souvent bien difficile de distinguer ce qui se passe dans le jeu, l’image coupée en deux est vraiment trop petite. Techniquement parlant, c’est toujours du 30 fps, avec une image en 1080p encore moins détaillée, plus aliasée et même parfois floue. Bref, ce n’est vraiment pas l’idéal pour se plonger à deux dans une partie, dommage.

