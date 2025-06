TEST Switch 2 : notre avis sur la pochette de transport officielle de Nintendo

Une pochette officielle pour Switch 2 conçue par Nintendo





Vous le savez, la Switch 2 est une console hybride, capable de faire office de console de salon grâce au dock, mais la machine de Nintendo vaut surtout le détour pour son côté portable. Pour se déplacer avec une console qui coûte quand même plus de 430 €, il faut évidemment investir dans une protection, Nintendo propose deux produits officiels : la pochette de transport All-In-One et une pochette de transport plus simple, accompagnée d’une protection d’écran. Nintendo France nous a envoyé un exemplaire de ce second produit et nous vous donnons aujourd’hui notre avis.

Cette pochette pour Switch 2 conçue par Nintendo est élégante, mais côté protection, elle n’est pas rassurante.

Une belle pochette







Affichée à 24,99 € sur le My Nintendo Store, la pochette de transport de Nintendo est très belle. Comme tout le reste, nous avons du noir partout, avec le logo de la Switch 2 à l’avant et celui de Nintendo à l’arrière. Le revêtement est en tissu légèrement texturé, c’est agréable au toucher. Comme sur les Joy-Con 2, nous retrouvons deux anneaux bleu et rouge clair accrochés à des fils pour faciliter l’utilisation de la fermeture éclair, c’est sobre et élégant. Cependant, une poignée n’aurait pas été du luxe compte tenu de la taille de la pochette, qui ne se laisse pas facilement saisir à une main.

C'est vide





Une fois la pochette ouverte, c’est… triste. Nous avons seulement un large rectangle pour accueillir la console avec ses Joy-Con 2, ainsi qu’une large languette. Sur celle-ci, une bande élastique permet d’y glisser jusqu’à six cartouches, tandis qu’un filet sans fermeture peut abriter d’autres jeux physiques. Nous sommes clairement sur une déception, l’absence de fermeture éclair sur le filet n’est pas rassurante, nous n’avons pas envie de voir nos cartouches se balader dans la pochette et l’élastique est vite rempli avec nos anciennes cartouches de jeux favoris.

Une protection qui laisse à désirer





Du côté de la protection, même constat, nous ne faisons pas confiance à cette pochette pour les gros voyages au fond d’une valise. La coque semble trop fine et souple pour encaisser les gros chocs, elle fera très bien l’affaire pour des balades dans un sac à dos, mais c’est tout. La protection de l’écran est quant à elle très classique, nous avons un chiffon et une vignette autocollante pour nettoyer la surface, puis un film plastique souple à apposer sur l’écran de la console. Le manuel est clair, la pose se fait facilement, il faut simplement repousser les petites bulles d’air au fur et à mesure de la pose. Le film évitera les microrayures, mais clairement pas les chocs, nous ne sommes pas sur du verre renforcé ici, ce qui est logique compte tenu du prix. Cependant, d’après TechRax, si l’écran est sensible aux rayures, la console résiste relativement bien aux petits chocs.

C'était mieux avant ?





Vous l’aurez compris, nous sommes assez déçus de cette pochette de transport officielle pour la Switch 2. Expliquons-nous : en 2017, nous avions craqué pour la Switch 1 day one, l’appel de The Legend of Zelda: Breath of the Wild était irrésistible, et après avoir lâché 330 € dans la console et 50 € dans le jeu, nous avions encore rajouté 25 € pour acheter la pochette de transport Deluxe de Bigben, aux couleurs des nouvelles aventures de Link. Une pochette épaisse, robuste, incluant deux petites boîtes pour y ranger ses cartouches et cartes microSD, sans oublier un filet fermé par une fermeture éclair pour y glisser d’autres cartouches. Cette pochette nous a accompagnés pendant de longues années, le revêtement n’est plus de toute fraîcheur, mais elle a protégé notre Switch 1 de voyages en sac à dos et en valise, dans le train ou dans l’avion. Là, nous ne sommes clairement pas sur le même niveau, malgré un prix identique.

Il y a sans doute mieux ailleurs





Cette pochette pour Switch 2 conçue par Nintendo est élégante, mais côté protection, elle n’est pas rassurante. Avec un tel prix de vente, nous aurions aimé avoir un peu plus de rangements pour les cartouches et surtout une coque plus épaisse et rigide. Elle fera très bien l’affaire pour glisser la Switch 2 dans un sac à dos pas trop chargé, mais c’est tout. D’autres constructeurs d’accessoires proposent déjà leurs modèles, notamment Nacon, avec une meilleure protection ou un prix moindre. Dès lors, difficile de vous conseiller la pochette officielle de Nintendo au lancement, il y a sans doute mieux ailleurs.

Vous pouvez acheter des pochettes de transport pour Switch 2 sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Belle finition

Passe bien dans un sac à dos

La protection d’écran, simple et efficace Les moins La coque pas assez rigide

Pas assez de place pour les cartouches

Notation Verdict 13 20