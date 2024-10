Dragon Age: The Veilguard, les tests tombent, enfin le grand retour de BioWare ?

BioWare nous avait laissés en 2019 avec Anthem et, avant cela, il avait développé Mass Effect: Andromeda et Dragon Age: Inquisition. Autant dire que nous étions loin de la gloire d'antan (Baldur's Gate II, Neverwinter Nights, Star Wars KOTOR, la trilogie Mass Effect, les premiers Dragon Age), mais le studio est de retour en 2024 avec Dragon Age: The Veilguard. La magie BioWare est-elle présente ? La presse anglophone livre son verdict.

Dragon Age: The Veilguard a reçu de belles notes de la presse spécialisée, même si certains testeurs sont dubitatifs. Les journalistes ont apprécié l'originalité des personnages, les graphismes, les arcs narratifs des compagnons ou encore les combats, mais ils soulignent également un level design peu inspiré, certaines missions ratées, un monde sans vie et des énigmes trop simples. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que ce qu'a pu nous proposer le studio ces dernières années.

La date de sortie de Dragon Age: The Veilguard est fixée au 31 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez découvrir la bande-annonce de lancement plus haut et acheter le jeu contre 62,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.