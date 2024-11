GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, une énorme mise à jour qui change tout !

À son lancement il y a trois ans, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition était dans un état catastrophique. La compilation de jeux Rockstar était bourrée de bugs, rendant l'expérience désastreuse, ou hilarante dans le meilleur des cas. Des patchs correctifs ont été publiés, mais trois ans plus tard, une énorme mise à jour vient d'être lancée.

GTA SA Defintive Edition after the New Patch

Left old Right New pic.twitter.com/kxBij35K4z — Besk (@BeskInfinity) November 12, 2024

Rockstar n'avait rien annoncé, la surprise fut totale pour les joueurs, mais elle fut bonne. Comme le rapporte VGC, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition est désormais bien plus joli avec cette mise à jour, les graphismes sont plus réalistes, de nouveaux effets de feu, pluie, brouillard et vitres brisées améliorent l'immersion, les animations ont été revues et corrigées, l'éclairage est plus soigné, bref, c'est un nouveau GTA: The Trilogy – The Definitive Edition qui s'offre aux joueurs. D'autres améliorations ont été apportées au gameplay, notamment la possibilité de courir et de viser correctement avec certaines armes, de mettre en pause les cinématiques, de voir sa position correcte sur la carte, etc. Sur X (ex-Twitter), les internautes n'ont pas manqué de partager des captures de cette nouvelle version :

I can't believe I'm saying this but with the new Classic Lightning and the GTA Trilogy DE Patch



I'm on Vice City and it looks absolutely gorgeous. pic.twitter.com/EjI4YRqE07 — Besk (@BeskInfinity) November 12, 2024

GTA DE New Patch has FINALLY fixed the aiming running animations across all guns in GTA 3 and VC DE which used to be extremely broken. This is by far the best fix for me.



Left Old Right New pic.twitter.com/PnG6LJX7m8 — Besk (@BeskInfinity) November 12, 2024

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition regroupe pour rappel Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, vous pouvez l'acheter à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.