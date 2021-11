Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, comparatifs vidéo pour le lancement et un point sur le contenu des radios

Nous sommes le 11 novembre 2021, ce qui signifie que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition est désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (via le Rockstar Games Launcher). Ces versions modernisées proposent des contrôles améliorés proches de ceux de GTA V et diverses améliorations graphiques apportées par Grove Street Games grâce à l'Unreal Engine 4. Ce sont justement ces dernières que Rockstar met en avant pour ce lancement à travers trois vidéos respectivement dédiées à Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition et Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.

Sam Houser, fondateur de Rockstar Games, a déclaré la chose suivante pour l'occasion :

La réponse et l'impact que nous avons ressentis de la trilogie originale de Grand Theft Auto ont été – et sont toujours – vraiment une leçon d'humilité pour nous tous. Nous sommes très reconnaissants envers tous les joueurs, et nous avons hâte que tout le monde joue à ces nouvelles versions.

Par ailleurs, un gros point a été fait sur les radios du jeu et leur contenu musical, comme rapporté par Gematsu. Ce sont au total plus de 200 chansons qui sont réparties sur les 29 radios de ces trois jeux, reprenant exactement le contenu des précédentes versions de 2014 (donc sans certaines pistes comme le mythique Billie Jean de Michael Jackson dans Vice City...), avec désormais de l'audio 16 bits à 44 Hz, avec du 5.1 Surround Sound. Vous pouvez retrouver la liste complète en page suivante.

Pour rappel, une version mobile pour iOS et Android est attendue au premier semestre 2022. Les versions physiques sortiront elles le 7 décembre et peuvent être précommandées sur Amazon à partir de 59,99 € (PlayStation 4 et Xbox One) et 49,99 € sur Switch.

