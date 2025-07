BON PLAN : Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, où le précommander sans trop souffler ?

Un second souffle pour la licence auprès de CC2





En fin d'année dernière, SEGA, Aniplex et CyberConnect 2 ont annoncé Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, qui va poursuivre les aventures de Tanjirō Kamado et ses camarades et mettra également en scène les Hashira (Piliers) dans les arcs qui n'avaient pas encore été adaptés. Parmi les nouveautés, une quarantaine de personnages seront cette fois jouables dès le lancement (avec évidemment des doublons comme dans les Naruto Storm). Et à ce sujet, la sortie est très proche, alors faisons le point sur les précommandes.

Où précommander Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 à pas cher ?





Malheureusement, ça ne se bouscule pas pour proposer cette adaptation vidéoludique à petit prix, les gros revendeurs n'ayant pas diminué leurs tarifs.

La date de sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est pour rappel fixée au 5 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam).