Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 : CyberConnect2 de retour avec une suite flamboyante

Cela fait déjà plus de trois ans que CyberConnect2, SEGA et Aniplex ont lancé Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles dans le monde entier, un jeu adaptant le début de l'œuvre de Koyoharu Gotōge jusqu'à l'arc du Train de l'infini inclus à la manière des Naruto Storm. Il faut dire qu'à l'époque, seule la saison 1 de l'anime et le long-métrage lui faisant suite avait terminé leur diffusion, tandis que la saison 2 venait de débuter avec un récapitulatif de ce dernier. Le studio avait tout de même proposé par la suite quelques personnages jouables supplémentaires provenant de l'arc du Quartier des plaisirs, à savoir Tengen Uzui, Nezuko Kamado (Forme démoniaque avancée), de nouvelles versions de Tanjirō Kamado, Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira, ainsi que Daki et Gyūtarō. Les plus de 3 millions d'exemplaires écoulés ont semble-t-il été suffisants pour que le feu vert soit donné quant au développement d'une suite, puisqu'elle vient d'être officialisée ce lundi, bande-annonce à la clé, sobrement intitulée Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2.

Bande-annonce en japonais sous-titré anglais

Cette fois, le mode Histoire couvrira les arcs du Quartier des plaisirs (saison 2), du Village des Forgerons (saison 3) et l'Entraînement des Piliers (saison 4), avec évidemment les personnages qui y interviennent. Tous les Hashira seront donc jouables ! Nous pourrons donc contrôler Giyū Tomioka (Eau), Kyōjurō Rengoku (Flamme), Tengen Uzui (Son), Muichirō Tokitō (Brume), Shinobu Kochō (Insecte), Mitsuri Kanroji (Amour), Obanai Iguro (Serpent), Sanemi Shinazugawa (Vent) et Gyōmei Himejima (Roche). Nous apercevons également plusieurs ennemis qui y seront combattus et donc potentiellement jouables, à savoir Gyokko, Yoriichi modèle zéro, Hantengu et Zohakuten.

Les 18 personnages déjà présents de base dans le premier épisode seront évidemment tous de retour (il y avait pas mal de doublons), de même que les démons ajoutés post-lancement et DLC déjà évoqués. Un mode Versus permettra à nouveau de combattre seul ou avec un ami en local, ainsi qu'en ligne. Espérons qu'il y ait d'autres ajouts au risque d'en faire vite le tour. Les doublages seront eux en japonais et anglais, tandis que les textes auront en plus droit à du chinois (traditionnel ou simplifié). Puisqu'il s'agit des informations pour l'Asie, il faudra attendre de voir pour l'Occident.

Bande-annonce en japonais

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est attendu en 2025 dans le monde entier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Il sera jouable d'ici quelques jours à la Jump Festa 2025, les 21 et 22 décembre au Makuhari Messe de Chiba.

