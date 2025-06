Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 : bande-annonce exhibant de la nouveauté

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 a droit à une nouvelle bande-annonce, et elle a de quoi titiller. Les développeurs ont mis en avant les principales nouveautés du gameplay, notamment les Doubles ultimes, qui permettent d’enchaîner des attaques spectaculaires à deux personnages simultanément. Résultat ? Des combos dynamiques, variés, particulièrement esthétiques et surtout terriblement efficaces à l’écran.

Autre point intéressant : le système d’équipement. Cette bande-annonce met bien en évidence la possibilité d’équiper jusqu’à trois objets pour modifier les capacités du héros. Une dimension stratégique bienvenue, tant en mode Histoire qu’en Versus. Un moyen malin de personnaliser son style de combat et d’anticiper les affrontements les plus tendus.

Pour plus de détails :

Doubles ultimes

Les joueurs pourront utiliser certains personnages en tandem pour déchaîner des Doubles ultimes dévastateurs contre leurs adversaires. Utilisez la puissance de vos liens à votre avantage ! Système d'équipement

Personnalisez votre équipement pour prendre l'avantage au combat ! En mode histoire ou VS, les joueurs pourront équiper jusqu'à 3 objets sur leur personnage afin d'obtenir divers bonus comme une augmentation de la résistance au poison ou une lente régénération de vie. Il y a de nombreux objets à débloquer tout au long du jeu, alors choisissez bien ! Voie de l'entraînement

Mesurez-vous aux Hashira ! Après avoir choisi quelle voie emprunter et quel Hashira défier, les joueurs progresseront au fil d'une série de tournois à élimination, aux conditions de victoire sans cesse renouvelées pour garantir des affrontements toujours plus intenses et captivants. La voie du pourfendeur

Vous avez besoin d'un petit rappel ? Ce mode vous permet de parcourir l'histoire de The Hinokami Chronicles 1 en participant aux combats clés, depuis le Unwavering Resolve Arc jusqu'au Mugen Train Arc. Maîtrise

En utilisant différents personnages en mode Histoire ou VS, les joueurs pourront faire progresser le niveau de « maîtrise » de ces personnages. Chaque gain de niveau débloque des récompenses comme des autocollants ou des images d'arrière-plan pour leur ID de pourfendeur (profil en ligne de l'utilisateur).

Comme vous venez donc le lire, ces quelques minutes révèlent aussi deux modes de jeu additionnels prometteurs : la Voie de l’entraînement, où l’on affronte les Hashira dans des tournois à règles variables, et la Voie du pourfendeur, qui refait les grands chapitres du premier opus (Unwavering Resolve et Mugen Train) à travers des combats-clés. Une promesse de contenu riche et varié, idéal pour les fans en quête de challenge ou de nostalgie. La date de sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est fixée 5 août 2025.

