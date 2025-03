Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 date sa sortie au travers d'une bande-annonce qui fait plaisir

Page 1 : Deuxième bande-annonce, date de sortie et éditions de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

En décembre dernier, SEGA et Aniplex dévoilaient Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, une suite au jeu de CyberConnect2 qui permettra notamment d'incarner l'ensemble des Hashira (Piliers) lors des évènements des saisons 2 à 4 de l'anime. Sa sortie prévue pour cette année a été précisée ce week-end en parallèle de nouvelles informations sur le premier film de la trilogie qui couvrira le dernier arc de l'œuvre, La Forteresse infinie. Une bande-annonce centrée principalement sur le Quartier des plaisirs a également été diffusée, qui résume les principaux évènements s'y déroulant.

Bande-annonce en japonais

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 sera donc disponible le 5 août 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam) en Occident et dès le 1er août au Japon. Plusieurs éditions vont pouvoir être précommandées à partir de ce lundi dans la journée, sauf sur l'eShop pour le moment.

Bonus de précommande 2 clés de déblocage de personnages : Muichirō Tokitō et Mitsuri Kanroji. Disponible uniquement dans la version de lancement à durée limitée pour l'édition physique.

Édition standard numérique - 59,99 € Le jeu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2.

2 clés de déblocage de personnages de l'Académie Kimetsu : Kyōjurō Rengoku et Tengen Uzui. Édition physique - 59,99 € Le jeu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. Édition Deluxe numérique - 69,99 € Le jeu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2.

Accès anticipé dès le 31 juillet 2025. Non disponible sur Switch.

2 clés de déblocage de personnages de l'Académie Kimetsu : Kyōjurō Rengoku et Tengen Uzui.

4 clés de déblocage de personnages : Tengen Uzui, Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa et Gyōmei Himejima.

Une voix système en mode VS : ensemble de lunes supérieures (Akaza, Daki, Gyūtarō, Zohakuten et Gyokko).

3 tenues de combat : le kimono de Tanjirō Kamado (Quartier des plaisirs), le kimono de Inosuke Hashibira (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja de Tengen Uzui.

Par ailleurs, posséder des sauvegardes d'autres jeux de la licence sur une même plateforme permettra de débloquer quelques bonus.

Bonus de sauvegardes



Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 6 clés de déblocage de personnages de l'académie Kimetsu : Tanjirō Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Shinobu Kochō et Giyū Tomioka. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! 1 clé de déblocage de personnages : Hinatsuru, Makio et Suma. Les trois comptent comme un seul personnage jouable.

3 tenues de combat : Hinatsuru, Makio et Suma (préparation des repas).

Bande-annonce en anglais

Pour terminer, vous trouverez en page suivante des visuels et surtout une vidéo de gameplay d'une durée de 52 minutes, qui montre justement les évènements du Quartier des plaisirs.

En attendant, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles premier du nom est disponible à partir de 53,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi :