Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Rockstar s'excuse et promet des patchs pour corriger le tir

La semaine dernière, Rockstar a lancé sur ordinateurs et consoles Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, une compilation qui regroupe des versions remastérisées de GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas. Problème, le lancement a été catastrophique, entre un rendu graphique décevant et de très nombreux bugs, surtout sur Switch.

Rockstar vient de publier en cette fin de semaine un communiqué pour faire le point, et le studio commence par s'excuser pour la qualité de cette compilation, qui n'a pas été lancée « dans un état répondant à (leurs) propres normes de qualité ou aux normes auxquelles (leurs) fans s'attendent ». Les développeurs vont donc travailler à corriger ces problèmes, dans les trois jeux, pour atteindre un niveau de qualité satisfaisant. La première Title Update sera publiée dans quelques jours, Rockstar en reparlera lors de son lancement et elle concernera toutes les versions (PC, PlayStation, Xbox et Switch).

Dans un second temps, le studio mentionne que des membres de l'équipe de développement se font harceler sur les réseaux sociaux et demande aux fans de « bien vouloir maintenir un discours respectueux et civil », ce qui évitera sans doute un peu de pression supplémentaire et inutile aux développeurs.

Enfin, Rockstar annonce qu'il va remettre les versions classiques de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas sur sa plateforme PC. Tous les joueurs qui ont acheté ou achèteront Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur le Rockstar Store avant le 30 juin 2022 pourront même récupérer ces versions à l'ancienne gratuitement. Là encore, le studio indique qu'il tiendra au courant les fans lorsque les jeux seront de retour.

Rockstar est donc bien décidé à corriger le tir, espérons que le premier patch attendu dans les prochains jours arrive déjà à améliorer l'expérience pour la rendre jouable. Pour rappel, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sortira en version physique le 7 décembre prochain, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.

