Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, trailer, dates de sorties, prix, édition physique et configurations PC, Rockstar sort du silence

Difficile d'être passé à côté, les trois épisodes principaux de la saga GTA parus initialement sur PS2 aux débuts des années 2000 vont retrouver une nouvelle jeunesse sur les plateformes de jeu actuelles, ajoutant au passage le sous-titre Definitive Edition à leur intitulé. Nous savions déjà qu'il serait possible de les obtenir au sein d'un pack Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition officialisé sans trop de détails en début de mois. Depuis, une description riche en informations supplémentaires a fuité cette semaine. Rockstar en dit désormais un peu plus via la page affichant ce résumé, dont les dates de sortie, le tarif ou encore le fait que ces versions ont été adaptées par Grove Street Games. Une bande-annonce permet elle d'enfin voir le rendu effectivement bien amélioré qui fait plaisir à voir.

Ainsi, il faudra débourser pas moins de 59,99 € pour s'offrir Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition et ce peu importe la plateforme, incluant donc Grand Theft Auto III - The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition et Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition. Les collectionneurs peuvent eux se réjouir, car une édition en boîte de la trilogie est également confirmée.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sortira ainsi dans les boutiques en ligne le 11 novembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, le 6 décembre prochain en physique sur PS4 et Xbox One, et le 7 décembre sur Switch. Parmi les langues disponibles, il y aura l'anglais, l'espagnol (Espagne et Mexique), le polonais, le chinois simplifié et traditionnel, le français, le russe, le coréen, l'italien, le japonais, l'allemand et le portugais (Brésil).

Grand Theft Auto III - Tout commence à Liberty City. Grand Theft Auto III vous offre une liberté d'action totale et vous sert le cœur du monde criminel sur un plateau. Aurez-vous assez de cran pour accepter cette offre ?

Grand Theft Auto: Vice City - Bienvenue dans les années 80. Située en plein dans la décennie des coiffures excentriques et des costumes pastel, voici l'histoire d'un homme qui va gravir tous les échelons de la criminalité. Grand Theft Auto revient avec l'histoire de Tommy Vercetti, qui mêle trahison et vengeance sous les néons d'une ville tropicale débordant d'excès et de possibilités.

- Bienvenue dans les années 80. Située en plein dans la décennie des coiffures excentriques et des costumes pastel, voici l'histoire d'un homme qui va gravir tous les échelons de la criminalité. Grand Theft Auto revient avec l'histoire de Tommy Vercetti, qui mêle trahison et vengeance sous les néons d'une ville tropicale débordant d'excès et de possibilités. Grand Theft Auto: San Andreas - Il y a cinq ans, Carl Johnson, dit CJ, a laissé derrière lui sa vie à Los Santos, San Andreas, une ville déchirée par les guerres de gangs, la drogue et la corruption. Les années 90 sont là, et aujourd'hui il est temps pour CJ de rentrer à la maison. Sa mère a été assassinée, sa famille s'est effondrée et ses amis d'enfance courent au désastre. Alors qu'il rentre chez lui, des policiers véreux lui collent un meurtre sur le dos. CJ se lance alors, contre son gré, dans un périple à travers l'État de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues dans ce nouvel épisode de la série qui a tout changé.

Côtés améliorations, voici à quoi nous aurons droit :

Expérience du joueur mise à jour rendant plus facile que jamais de jouer à ces jeux classiques, notamment : Une disposition des commandes reprenant le style de Grand Theft Auto V.

Des contrôles améliorés pour le tir et le ciblage, avec des contrôles de conduite améliorés dans Grand Theft Auto: San Andreas.

Roues de sélection d'armes et de stations de radio mises à jour.

Mini-cartes mises à jour avec une navigation améliorée permettant aux joueurs de définir des points de cheminement vers des destinations.

La possibilité de redémarrer immédiatement une mission ratée.

Davantage de Succès du Rockstar Games Social Club pour les membres. Visuels améliorés, avec des graphismes et une fidélité améliorés dans les trois jeux, notamment : Des textures en meilleure résolution, des personnages aux armes, des véhicules aux routes, et bien plus encore pour plus de détails.

Un système d'éclairage entièrement reconstruit avec des ombres, des reflets améliorés et plus encore.

Amélioration des effets de l'eau et de la météo.

Détails améliorés dans les arbres et le feuillage.

Distances d'affichage augmentées pour fournir un nouveau niveau de profondeur et de définition. Plus des fonctionnalités spécifiques aux plateformes, notamment : Prise en charge de la résolution 4K avec des performances jusqu'à 60 images par seconde pour les systèmes PlayStation 5 et Xbox Series X.

Prise en charge de NVIDIA DLSS pour PC.

Zoom de la caméra via l'écran tactile, panoramiques et sélections de menu ainsi que visée au gyroscope sur Nintendo Switch.

Enfin, voici les configurations requises pour s'amuser sur PC avec ces nouvelles versions :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Processeur

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600 Mémoire 8 Go 16 Go Graphismes NVIDIA GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go NVIDIA GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go Espace disque requis 45 Go

Des versions stand-alone pourront elles être expérimentées par les abonnés à certains services, avec Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition devant arriver day one dans le Xbox Game Pass le 11 novembre et Grand Theft Auto III - The Definitive Edition dans le PS Now le 7 décembre.



Pour terminer, des visuels sont disponibles en page suivante. Des versions iOS et Android sont elles prévues en 2022. Et si vous préférez un jeu plus récent, GTA V en édition Premium est toujours vendu 19,99 € sur Amazon.