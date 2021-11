TEST GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, sur Switch, ce n’est clairement pas la joie

C'est la cata, c'est la cata, c'est la... catastrophe !





GTA: The Trilogy - The Definitive Edition est une compilation regroupant trois titres légendaires, Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas. Ce recueil vidéoludique s’invite sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, mais aussi sur Nintendo. Ainsi, si vous avez une Switch, vous pouvez retourner vivre ces aventures amusantes et décalées. Nouveaux rendus, prise en main légèrement différente, il y a de quoi craquer pour ces « nouvelles » productions. Faut-il succomber pour cette édition ? La réponse est simple et rapide : non. Mais argumentons un petit peu…

Cette compilation n’a pas grand-chose pour plaire sur Switch.

Même si le gameplay est assez lourd dans l’ensemble, l’ergonomie n’est pas mauvaise avec les Joy-Con. Mais allons directement à l’essentiel et parlons du point qui dérange le plus : la partie visuelle. Premier point qui nous a ennuyés, le framerate qui chute violemment dans les 15/20 fps, surtout lorsque nous sommes au cœur de la ville. Au-delà des ralentissements, nous avons des saccades, comme des sauts d’image, rendant certaines phases injouables. Deuxième chose fatigante, le popping permanent et constant. Vous êtes en train de conduire tranquillement sur une route et, bim, une voiture surgit devant vous, sans crier gare. Carambolage assuré... PNJ, véhicules, bâtiments, éléments en tout genre apparaissent par surprise. De quoi faire grincer quelques dents !

Ensuite, nous avons rencontré des bugs de collision extrêmement gênants. Comme ? Des piétons aussi durs qu’un poteau, faisant virevolter notre moto dans les airs, ou encore notre protagoniste coincé dans une paroi, nous obligeant à relancer le jeu... En outre, que ce soit sur un mur, au sol ou même sur notre héros, des textures ont du mal à s’afficher. Nous nous retrouvons soit avec un « vide », soit avec un tas de bouillis de pixels colorés. Par ailleurs, nous sommes sortis plusieurs fois de la carte, de laquelle notre personnage tombait dans un vide infini. Vous en voulez encore ? Notre voiture flottait au-dessus de la route, divers corps étaient déformés, des passants mourraient en essayant d’entrée dans le métro, et nous en passons...

Que ce soit en mode Portable ou TV, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition est flou, la résolution n’amuse clairement pas la rétine. Bref, vous l’aurez compris avec ces quelques mots, cette compilation n’a pas grand-chose pour plaire sur Switch. Le studio aurait largement pu porter les vieux titres d’antan et les faire tourner sans souci sur une telle console. Finalement, nous nous retrouvons avec des titres remplis de bugs et de problèmes. Le seul avantage, c’est de pouvoir y jouer n’importe où, mais pour le coup, si vous avez d’autres plateformes à la maison et que les glitchs ne vous font pas peur, craquez pour une galette et non pas pour une cartouche...

Les plus Trois GTA dans la poche Les moins Des glitchs gênants

Des bugs que les autres versions n’ont pas

Les ralentissements et les saccades

Le popping, de quoi énerver

Notation Verdict 8 20