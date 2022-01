GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, enfin une date de sortie pour la version physique sur Switch, un téléchargement via Internet obligatoire

Décevant sur bien des points, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition s'est vite fait oublier suite à sa sortie sur PC, PS4, Xbox One et Switch au format numérique en novembre dernier. Rockstar Games tente tout de même de l'améliorer via des mises à jour, et a surtout des obligations à honorer.

Il devait proposer le jeu au format physique sur consoles le 7 décembre, mais au final, seules les éditions PS4 et Xbox One ont été proposées en boîte à cette heure, avec un peu de retard d'ailleurs. Le boîtier Switch se faisait toujours attendre, et nous savons désormais quand il débarquera en magasin : ce sera pour le 11 février 2022. Vous le remarquerez sur le boîtier, un téléchargement via Internet sera nécessaire, il faudra probablement récupérer l'un des 3 titres en ligne, car il ne tenait pas sur la cartouche...

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition peut d'ores et déjà être précommandé pour 49,99 € sur Amazon.fr.