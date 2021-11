GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, une mise à jour 1.03 pleine d'améliorations et correctifs déployée

Annoncé et sorti en l'espace de quelques semaines, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n'a pas du tout connu le lancement espéré. Toutes les versions comprennent de nombreux bugs qui entachent l'expérience, sans parler des choix artistiques de modernisation qui en ont déçu plus d'un. Rockstar Games s'est excusé de sa copie et a promis des patchs pour améliorer la situation.



Une version 1.02 avait rapidement été déployée, place désormais à une mise à jour 1.03 avec une centaine de correctifs et améliorations. Elle apporte notamment une caméra cinématique à activer via le joystick ainsi que des nuages à haute altitude dans San Andreas - The Definitive Edition, corrige des fautes d'orthographe sur des éléments du décor et désactive la pluie qui apparaissait notamment dans des scènes d'intérieur et certaines séquences. Le long changelog complet peut être retrouvé en anglais à cette adresse.

Il ne s'agit certainement pas de la dernière mise à jour du genre, nous vous préviendrons donc si d'autres correctifs majeurs sont diffusés prochainement. À part ça, GTA V - Édition Premium est lui disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, des promesses, toujours des promesses…