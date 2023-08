Red Dead Redemption : le jeu culte de Rockstar Games annoncé sur Nintendo Switch et PS4 !

Il n'est pas facile d'être un fan de Rockstar Games ces dernières années, tant les jeux venant de ses différents studios se font rares. En attendant GTA 6, ce sont d'anciens titres qui font leur retour, comme Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition dont le lancement a été assez chaotique. Depuis un moment, les rumeurs étaient tournées vers Red Dead Redemption, le jeu au Far West datant de 2010, alors paru sur PS3 et Xbox 360. Nombreux sont les joueurs qui aimeraient pouvoir en profiter facilement et avec des graphismes modernisés sur les consoles actuelles, et ce sera « presque » bientôt le cas. En effet, c'est sur Nintendo Switch et PlayStation 4 qu'il va très prochainement être porté !

L'annonce est quelque peu surprenante, malgré l'apparition récente du côté de l'organisation de classification sud-coréen, puisque ce n'est clairement pas à la Switch que nous aurions pensé en premier lieu, tandis que la non-présence de la Xbox One et des PC se fait remarquer. Pour la console de Microsoft, cela s'explique par la rétrocompatibilité, qui permet déjà d'y jouer dessus. En effet, malgré la présence d'un logo remis aux goûts du jour, il s'agit d'un simple portage du jeu existant, une « conversion » réalisée par Double Eleven Studios, comme l'indique Rockstar sur son site, auquel il sera évidemment possible de jouer sur PS5.

Attendu la semaine prochaine, le jeudi 17 août, sur l'eShop et le PlayStation Store, Red Dead Redemption coûtera tout de même 49,99 €, et aura droit le 13 octobre prochain à des éditions physiques. Espérons que cette fois tout soit sur la cartouche, pas comme avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition... Pour ce prix-là, l'extension Undead Nightmare sera incluse en plus du jeu de base, qui pour rappel nous faisait affronter des zombies, toujours dans la peau de John Marston. Et pour la première fois, des doublages en chinois traditionnel et simplifié, coréen, polonais, portugais brésilien, russe et espagnol d'Amérique latine seront inclus. En revanche, comme l'indique la boutique de SIE : « Red Dead Redemption ne propose pas de contenu multijoueur ». Pourtant, il était bien possible d'y jouer en ligne jusqu'à 16 à l'époque...

Red Dead Redemption, l'un des jeux les plus plébiscités de tous les temps par la critique, a été élu plus de 170 fois Jeu de l'année. Il raconte l'histoire de John Marston, un ancien hors-la-loi qui parcourt les vastes étendues de l'Ouest américain et du Mexique pour traquer les derniers membres de la célèbre bande de Van der Linde et tenter de sauver sa famille. Découvrez ou redécouvrez les évènements qui se déroulent juste après l'aventure épique d'honneur et de loyauté de Red Dead Redemption 2, le hit de 2018, et dans lesquels Marston traque ses anciens amis hors-la-loi Bill Williamson et Javier Escuella, ainsi que le leader de son ancienne bande, Dutch van der Linde, au crépuscule de l'ère des cow-boys.

Red Dead Redemption 2, sa préquelle, peut être achetée sur Amazon à partir de 15,99 €. Des visuels présentant le rendu sur Switch et PS4 de RDR sont à retrouver en page suivante.