GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, des logos, Succès et références à l'Unreal Engine découverts chez Rockstar, bientôt l'annonce ?

Le faisceau d'indices était déjà trop gros pour que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ne soit pas une réalité. Kotaku avait fait fuiter l'arrivée de versions remastérisées de GTA III, Vice City et San Andreas, avant que l'organisme de classification coréen ne liste la compilation dans sa base de données il y a quelques jours.

Les derniers rebondissements viennent directement de chez Rockstar Games, et plus précisément du Rockstar Games Launcher, où les joueurs ont découvert des lignes de code et des visuels intéressants. Les membres de la communauté GTAForums ont en effet trouvé dans le code source des références à gta3unreal, gtavcunreal et gtasaunreal. Faut-il comprendre que les jeux ont été refaits sous Unreal Engine, auquel cas nous serions plus proches de remakes que de remasters ?

Les fans ont également déniché les icônes des titres, des fonds d'écran et des visuels des Succès, et même les logos complets de Grand Theft Auto III - The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition et Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition. À priori, les jeux seront donc aussi disponibles séparément.

Nous ne sommes donc visiblement plus très loin de l'officialisation, même si rien ne sera sûr tant que Rockstar Games n'aura pas levé le voile sur le projet. D'ici là, GTA V - Édition Premium est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.