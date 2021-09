Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, un possible titre et un indice de plus pour la compilation GTA remastérisée

C'est l'une des grosses rumeurs du moment : en plus des versions PS5 et Xbox Series X|S de GTA V, Rockstar Games préparerait des éditions remastérisées de 3 épisodes cultes. Selon les bruits de couloirs, Rockstar Dundee travaillerait sur de nouvelles versions de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas, les classiques sortis sur PS2, Xbox 360 et PC, pour une sortie fin 2021 ou début 2022 sur les consoles du moment. Le calendrier paraît un peu serré pour un lancement d'ici la fin de l'année, mais qui sait.

Toujours est-il que le leak vient d'être renforcé par une source qui tape souvent dans le mille : le Game Rating and Administration Committee, ou GRAC, l'organisme de classification des jeux vidéo sud-coréens. Il vient d'ajouter à sa base de données un certain Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : pas besoin de faire un dessin pour savoir de quel projet il pourrait s'agir.

Les astres s'alignent donc pour un retour de ces GTA très appréciés, reste désormais à voir à quoi ils ressembleront sur consoles de dernière génération, et surtout quand ils arriveront sur nos machines. Qui des PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch ou même Stadia seront servis ? Affaire à suivre ! D'ici là, GTA V - Édition Premium est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.