GTA V et GTA Online : oups, les jeux sont repoussés de quelques mois sur PS5 et Xbox Series X et S

Si vous n’avez jamais fait Grand Theft Auto V sur PS4, Xbox One et PC, voire même PS3 et Xbox 360, eh bien, sachez que cette grosse production signée Rockstar Games arrive sur PS5, et Xbox Series X|S. Seulement voilà, le titre devait voir le jour le 11 novembre prochain, il a finalement a été repoussé de quelques mois, ainsi que le fameux GTA Online.

La firme précise simplement :

L’arrivée de Grand Theft Auto V et de Grand Theft Auto Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en mars 2022 donnera vie à Los Santos et Blaine County de façon totalement innovante. Les joueurs peuvent s’attendre à un grand nombre d’améliorations techniques et graphiques, y compris une meilleure performance pour certains véhicules dans GTA Online, et bien plus encore.

Comme vous venez de le lire, le rendez-vous est pris pour mars 2022. En attendant, place à une nouvelle vidéo.