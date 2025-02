Grand Theft Auto V et GTA Online : une grosse mise à jour arrive pour les joueurs PC

Même si tout le monde attend Grand Theft Auto VI avec impatience, Rockstar continue de publier des mises à jour pour GTA V et surtout pour GTA Online. En 2022, le studio lançait des portages sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec quelques nouveautés exclusives sur ces consoles de salon. De longues années plus tard, les joueurs PC vont enfin y avoir droit.

Le 4 mars prochain, les joueurs PC de GTA V et GTA Online vont pouvoir découvrir ces fonctionnalités via une mise à jour gratuite, avec notamment « les derniers véhicules et améliorations chez Hao's Special Works, des rencontres animalières, des options graphiques améliorées, des temps de chargement réduits, et bien plus ». Voici ce qu'il faut retenir :

Accédez à de nouveaux véhicules et améliorations chez Hao's Special Works (HSW), qui repousse les limites des performances automobiles, et mettez votre conduite à l'épreuve avec les véhicules de test premium, les courses et contre-la-montre d'HSW.

(HSW), qui repousse les limites des performances automobiles, et mettez votre conduite à l'épreuve avec les véhicules de test premium, les courses et contre-la-montre d'HSW. Croisez des animaux dans tout le sud de San Andreas, et prenez-les en photo pour participer au défi de photo animalière quotidien et remporter de nouvelles récompenses.

dans tout le sud de San Andreas, et prenez-les en photo pour participer au quotidien et remporter de nouvelles récompenses. Les joueurs sur PC peuvent souscrire un abonnement à GTA+ pour profiter d'avantages spéciaux dans la version améliorée de GTA Online et au-delà.

pour profiter d'avantages spéciaux dans la version améliorée de GTA Online et au-delà. Suivez vos accomplissements criminels au fil des mises à jour de GTA Online grâce à la fonctionnalité de suivi de carrière à mesure que vous bâtissez votre empire.

à mesure que vous bâtissez votre empire. Découvrez une page d'accueil repensée avant de partir à l'aventure. De plus, les nouveaux joueurs peuvent profiter d'un meilleur départ grâce à une aide de 4 000 000 GTA$ pour acheter une propriété, des véhicules et d'autres éléments tandis qu'ils se lancent dans une carrière de col blanc, d'expert en trafic d'armes, de patron d'une boîte de nuit ou de motard via l'éditeur de carrière.

Rockstar rajoute que « cette version améliorée de GTA V sur PC comprendra nos dernières améliorations de l'expérience de jeu dans GTA Online, comme un logiciel anti-triche et un système de modération dynamique du chat vocal pour aider à faire de GTA Online une expérience toujours aussi sécurisée et amusante pour tout le monde ». Pour rappel, le logiciel anti-triche BattlEye rend incompatible les jeux multijoueurs avec le Steam Deck, il faut se contenter de l'aventure en solo sur la machine de Valve.

Vous pouvez acheter Grand Theft Auto V: Premium Online Edition à 26,98 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : RUMEUR sur Grand Theft Auto VI : la prochaine version de GTA Online pourrait s'inspirer de Fortnite et Roblox