GTA Online : la carabine de service et les bolides tunés Dinka Kanjo SJ et Postlude en vente, et d'autres nouveautés pour cette semaine

La semaine n'a pas dû être simple chez Rockstar Games, qui a fait face à d'importantes fuites de vidéo de développement de Grand Theft Auto 6. Il doit néanmoins continuer à aller de l'avant et notamment à faire vivre GTA Online, qui a encore droit à du nouveau contenu depuis ce jeudi soir.

Au programme, les Dinka Kanjo SJ et Postlude qui débarquent chez Southern San Andreas Super Autos, la carabine de service désormais disponible à la vente chez Ammu-Nation, des bonus dans différentes activités, la Carte de membre du salon auto de LS et des munitions à récupérer gratuitement, et plus encore.

À l'image des gens qui débarquent à Los Santos sans rien d'autre que leur ambition débordante et leur éthique inexistante, la Dinka Kanjo SJ est une voiture pleine de potentiel qui illustrera parfaitement votre audacieuse ascension sociale.

Dans les ateliers de tuning et salons auto de San Andreas, un petit groupe d'artisans et de visionnaires se retrouvent toujours, mus par leur amour commun des esthétiques cubiques et des vitres de toit. Rendez justice à la voiture oubliée de la bulle économique japonaise, la Dinka Postlude.

Toutes deux extrêmement personnalisables, les Dinka Kanjo SJ et Postlude sont disponibles chez Southern San Andreas Super Autos.

Bonus de Tuning à Los Santos

Si vous voulez gagner votre vie de manière légale tout en vous salissant un peu les mains, vous pouvez acheter un atelier auto à -40 % cette semaine. La même réduction s'applique aux modifications et améliorations de l'atelier auto. Personnalisez des véhicules de clients à l'atelier auto en respectant les demandes qui vous sont faites ou en laissant s'exprimer votre créativité pour gagner des récompenses doublées jusqu'au 28 septembre.

Une fois que vous aurez fait vos preuves en tant que pilote, passez du mauvais côté de la loi et effectuez des phases finales de contrats de l'atelier auto pour remporter des GTA$ et RP doublés pendant toute la semaine.

Réputation du salon auto de LS triplée dans toutes les courses du salon auto

Vous frissonnez et votre cœur bat la chamade lorsque vous entendez le rugissement d'un moteur ? Visitez le centre névralgique de la course de rue du sud de San Andreas en rejoignant le salon auto de LS. Cette semaine, Mimi vous offrira votre carte de membre, profitez-en pour participer à des courses du salon auto de LS et gagner trois fois plus de points de réputation.

GTA$ et RP doublés dans les contre-la-montre

Le salon auto de LS est en fête, tous les contre-la-montre rapportent des récompenses doublées à tous les pilotes, cette semaine.

Uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Véhicule de test premium : la Pfister Astron custom.

Le contre-la-montre d'HSW de la semaine.

Carabine de service maintenant disponible chez Ammu-Nation

Les joueurs qui préfèrent se séparer de quelques billets plutôt que d'arpenter les scènes de crime du LSPD à la recherche des pièces de la carabine de service peuvent désormais se rendre dans n'importe quel Ammu-Nation pour récupérer cette nouvelle arme.

GTA$ et RP doublés dans les affrontements

Prendre part à une compétition brutale fait le plus grand bien. Peut-être pas à votre santé, mais en tout cas à votre compte Maze Bank. Participez à des affrontements créés par Rockstar pour gagner des récompenses doublées toute la semaine.

GTA$ et RP doublés dans Lutte territoriale

Comme son nom l'indique, on ne vous fera pas de cadeau dans Lutte territoriale : vous allez devoir vous battre pour l'emporter, engoncé dans votre combinaison fluo. Récupérez des territoires et protégez-les contre vos assaillants pour gagner des GTA$ et RP doublés jusqu'au 28 septembre.

Showroom de Simeon

Passez au showroom de Premium Deluxe Motorsport pour admirer les véhicules ci-dessous, les emmener en balade ou les acheter directement à Simeon :

L'Annis Euros (à -40 %) peinte en bleu ardoise classique et équipée du motif Bandes Arrow ;

La toute nouvelle Imponte Phoenix dans sa peinture argent béton classique ;

Une Bravado Gauntlet classique peinte en vert olive métallisé et ornée du motif Blanc 445 ;

La Declasse Vamos personnalisée avec la peinture orange nacrée et le motif C'est vraiment sans danger ?

Une Karin Previon en noir mat dotée du motif Stance Andreas alternatif.

Showroom de Luxury Autos

Arrêtez-vous devant la vitrine du showroom de Luxury Autos en face de Record A Studios pour découvrir les offres de la semaine : un Enus Jubilee blanc glacier métallisé avec le motif Graffiti et une Grotti Itali RSX importée (à -30 %) en gris clair classique et dotée du motif Profilé. Vous pourrez ensuite les acheter directement.

Sur le podium du Diamond Casino : la Coil Cyclone

Cette semaine, si votre route vous amène au Diamond Casino & Hôtel, tentez votre chance en lançant la roue de la fortune. Vous pourriez bien devenir l'heureux propriétaire d'une Coil Cyclone.

Véhicule récompense du salon auto : la Vapid Flash GT

Les membres du salon auto de LS qui parviendront à se frayer un chemin entre la police, les autres pilotes et les automobilistes lambdas pour se placer dans le top 3 des Épreuves de poursuite pendant trois jours d'affilée remporteront une Vapid Flash GT.

Essayez la Vapid GB200, l'Obey Tailgater S et la Karin Futo GTX

Pendant ce temps, la piste d'essai du salon auto propose des virées gratuites au volant de la Vapid GB200, l'Obey Tailgater S et la Karin Futo GTX à tous les pilotes intéressés.

Promotions

Rendez-vous dans n'importe quel Ammu-Nation pour acheter la carabine de service, l'arme de choix du LSPD, et profitez des munitions, chargeurs grande capacité et silencieux gratuits qui l'accompagnent.

De plus, vous pourrez améliorer votre agence avec une armurerie pour 50 % moins cher, cette semaine.

Gratuit : Carte de membre du salon auto de LS

Gratuit : munitions, chargeurs grande capacité et silencieux pour la carabine de service

-50 % sur l'armurerie de l'agence

-40 % sur les modifications et améliorations de l'atelier auto

-50 % sur la Karin 190z

-40 % sur la Karin Sultan RS classique

-40 % sur la Dinka RT3000

-40 % sur la Vapid GB200

-40 % sur l'Albany Manana custom

-40 % sur la Karin Futo GTX

-40 % sur la Vapid Clique

-40 % sur l'Annis Euros

-30 % sur l'Obey Tailgater S

-30 % sur la Grotti Itali RSX

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 125 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

Tous les GTA$ bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures après le début du prochain évènement hebdomadaire. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

Consultez le site de l'assistance Rockstar pour toutes les informations et les restrictions.