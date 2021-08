RUMEUR sur Grand Theft Auto : des remasters de GTA III, Vice City et San Andreas en développement chez Rockstar

La rumeur court depuis des mois, mais elle semble de plus en plus crédible, Rockstar développerait actuellement des versions remastérisées de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas, ses opus cultes sortis à l'époque sur PC, PlayStation 2 et Xbox. Cette fois, c'est Kotaku qui évoque la rumeur et cite des sources proches du projet.

Il faut dire que ces derniers mois, Take-Two a laissé des indices, en supprimant notamment de la Toile des mods des anciens jeux GTA en invoquant le DMCA et en annonçant récemment qu'il a trois jeux remastérisés en développement. Kotaku explique qu'il n'a cependant pas pu savoir si ces jeux étaient bien les GTA en question. Ces nouvelles versions de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas tourneraient sous l'Unreal Engine, il s'agirait d'un mélange d'anciens et nouveaux graphismes avec une interface modernisée, mais dans le respect de l'original. Une source parle du rendu final comme des GTA grandement moddés, et le gameplay devrait lui aussi être fidèle à celui de l'époque.

Ces GTA remastérisés seraient par ailleurs développés par Rockstar Dundee, studio écossais qui aide également à la réalisation du portage de Grand Theft Auto V sur PS5 et Xbox Series X|S, attendu en fin d'année. Le studio s'appelait auparavant Ruffian Games, il a développé Crackdown 2 et aidé à la conception de Star Wars Kinect et Halo: The Master Chief Collection.

Kotaku indique que les plans de Take-Two concernant ces remasters ont changé ces dernières années et ne sont peut-être pas encore définitifs, notamment à cause de la pandémie de COVID-19. Les trois jeux devaient à l'origine ressortir comme tels dans un bundle offert aux acheteurs de GTA V sur PS5 et Xbox Series X|S, mais le studio aurait finalement décidé de les remastériser et de les sortir en fin d'année. Oui, ces versions remastered des trois Grand Theft Auto sortiraient fin octobre ou début novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et mobiles, mais les versions pour ordinateurs et mobiles pourraient cependant être repoussées, Rockstar se focalisant sur les versions pour consoles.

Le studio ne célèbrerait ainsi pas les 20 ans de chaque opus au fil des années, mais les ressortirait d'un seul coup dans un bundle numérique, et il aurait également comme projet de faire de même avec Red Dead Redemption, pourtant sorti sur la génération de consoles suivantes. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que Take-Two et Rockstar n'ont rien officialisé. Vous pouvez retrouver GTA V - Édition Premium à 19,99 € sur Amazon.

