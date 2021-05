GTA V : le jeu de Rockstar et son Online datés sur PS5 et Xbox Series X et S

Véritable best-seller sur PlayStation 3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC, Grand Theft Auto V n'a pas fini de faire parler de lui. Le mode Online cartonne toujours avec du contenu additionnel régulier et le titre de Rockstar est attendu sur les nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft.

Aujourd'hui, nous avons des informations un peu plus concrètes. Sortez vos agendas, la date de sortie de GTA V est fixée au 11 novembre 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. À cette même date, les joueurs pourront retrouver GTA Online en stand-alone, un mode multijoueur qui sera gratuit pendant trois mois pour les possesseurs de PS5, jusqu'en février 2022. Pour rappel, les joueurs sur PS4 abonnés au PS+ bénéficient de 1 000 000 GTA$ chaque mois jusqu'à l'arrivée de la version PS5, de quoi remplir la caisse.

Autre information intéressante concernant la franchise, Rockstar n'oublie pas que Grand Theft Auto III célèbre ses 20 ans et il promet « des surprises encore plus incroyables, notamment pour la communauté de GTA Online ». De quoi intriguer les fans, même s'il ne faut pas s'attendre à un remaster du titre culte qui a popularisé la saga.

Rockstar n'entre cependant pas encore dans les détails techniques de GTA V sur PS5 et Xbox Series X | S, le studio parle de « versions enrichies et améliorées », « avec de nouvelles fonctionnalités et d'autres surprises », le titre devrait donc être plus joli, mais pas seulement. Rendez-vous le 11 novembre pour le découvrir sur ces consoles de salon nouvelle génération. D'ici là, vous pouvez retrouver GTA V - Edition Premium, bradé à 19,99 € sur Amazon.

