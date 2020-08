Take-Two : d'anciens titres autres que GTA V à venir sur next-gen, les améliorations du jeu de Rockstar évoquées

Le sujet de la next-gen est ce qui est le plus ressorti de l'annonce des résultats financiers de Take-Two, notamment en ce qui concerne la tarification des jeux. Toujours du côté de Gamesindustry, Strauss Zelnick a aussi répondu à une question sur la future adoption des PS5 et Xbox Series X en cette période de COVID-19 et de difficultés économiques en résultant.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous allons rendre nos titres disponibles sur les meilleures plateformes qui existent. Nous attendons de grandes choses de ces consoles, nous allons bien sûr apporter notre soutien, et nous avons déjà dit que NBA 2K21 arrive pour la nouvelle génération et que nous avons Grand Theft Auto V à venir au cours de l'exercice 2022 pour les consoles de nouvelle génération. Nous n'avons toutefois fait aucune autre annonce.

Oui, si GTA V a été confirmé sur PS5 lors de l'évènement Le Futur du Jeu Vidéo, il sortira bien également sur Xbox Series X, le tout au cours de la deuxième partie de l'année 2021. Cette version a été légèrement détaillée et disposera donc d'améliorations visuelles et techniques, avec des performances tirant parti de ces nouvelles plateformes. GTA Online aura droit à de nouvelles mises à jour dont du contenu exclusif aux consoles next-gen et aux PC ! Une version standalone de cet univers en ligne verra pour rappel aussi le jour, toujours au deuxième semestre 2021, gratuite pour les joueurs PS5 lors des trois premiers mois.

Le jeu de Rockstar ne sera pas le seul à faire le voyage, car comme rapporté par Twinfinite, le CEO de Take-Two a également indiqué la chose suivante :

En ce qui concerne votre question sur les autres titres plus anciens apportés aux consoles de nouvelle génération, nous laissons toujours ces annonces à nos labels, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres à l'avenir.

Sans donner de nom précis, son intervention est plus que claire sur les intentions de portage de jeux existants sur PS5 et Xbox Series X, reste à savoir lesquels désormais. Avec 93 jeux prévus d'ici 2025 dont justement « 15 portages de titres existants », il devrait y avoir l'embarras du choix. En attendant, Grand Theft Auto V est disponible au prix de 19,99 € dans son édition Premium sur Amazon.