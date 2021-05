Take-Two : GTA V à 140 millions, 4 jeux majeurs dont un de Gearbox avant mars 2022, 19 autres gros projets avant mars 2024

Take-Two Interactive tenait un bilan financier avec ses investisseurs hier, l'occasion de s'adonner à son sport favori : le décompte par millions des ventes de ses jeux les plus populaires. Au 31 mars 2021, nous en étions donc à 145 millions de GTA V pour 345 millions pour la série entière, 37 millions de Red Dead Redemption 2 pour 60 millions en cumulé avec le premier volet, 111 millions de NBA 2K, 70 millions pour Borderlands grâce aux 13 millions du troisième volet, 37 millions de BioShock, 57 millions de Sid Meier's Civilization ou encore 2 millions de PGA TOUR 2K21. L'année fiscale qui vient de se conclure fut bonne, avec des revenus en hausse de 9 % à 3,373 milliards de dollars et un bénéfice aussi en hausse, de 46 % cette fois, à 588,9 millions de dollars.

Le plus intéressant reste le regard vers l'avenir que nous offre la société derrière Rockstar Games, 2K Games, Private Division et Socialpoint. Nous savions déjà que Take-Two avait près d'une centaine de projets sur le feu d'ici 2025 et que l'année fiscale qui vient de se terminer serait molle. Bonne nouvelle, les choses vont s'accélérer d'ici mars 2022 avec OlliOlli World, 6 portages de jeux déjà sortis (bonjour les versions next-gen de GTA V), 10 free-to-play pour mobiles et surtout 4 expériences majeures, dites « immersive core ».

Parmi elles, il y aura 2 suites, et 2 franchises originales, dont l'une sera développée par Gearbox Software, les créateurs de Borderlands ! Aucun détail à son sujet n'est fourni, mais cela devrait nous donner du grain à moudre dans les mois qui viennent. À noter que NBA 2K22, WWE 2K22 et peut-être PGA TOUR 2K22 font sûrement partie des titres à venir avant mars, mais pas le jeu de NFL que prépare 2K Games pour contrer Madden, qui vient d'être d'être confirmé pour une sortie après avril 2022.



D'ailleurs, entre avril 2022 et mars 2024, sur deux ans donc, Take-Two Interactive prévoit un total de 19 titres « immersive core », dont 15 en achat direct et 4 en free-to-play, 7 d'entre eux devant être des jeux de sport. 5 indés, 10 jeux mobiles gratuits, 3 portages et 4 jeux « mid core » à plus petit budget, dont 3 tournés vers le sport. Le pied va enfin être mis sur l'accélérateur, avec une variété de projets qu'il nous tarde de découvrir, même si le calendrier peut bien évidemment évoluer au fil du temps. D'ici là, vous pouvez vous procurer Borderlands 3 pour 14,99 € sur Amazon.fr.

