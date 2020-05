GTA VI : pas avant 2023 ou 2024 ? Le planning des dépenses de Take-Two sème le doute

GTA V et son Grand Theft Auto Online ont plus la cote que jamais : le jeu vient d'être offert sur l'Epic Games Store, alors qu'il vient de dépasser les 130 millions de ventes. Pourtant, sept ans après sa sortie, les joueurs attendent désormais une suite.

Une chose paraît désormais assurée : elle ne sera pas disponible avant le 1er avril 2021, Take-Two ayant officiellement prévenu qu'aucune grosse sortie n'était prévue avant le prochain exercice fiscal. Mais il se pourrait que Rockstar Games et sa maison-mère ne soient pas du tout prêts à nous proposer ce fameux GTA VI. Comme le rapporte VentureBeat, l'analyste Jeff Cohen de Stephens a déniché des chiffres intéressants dans les petits papiers publics de Take-Two, ceux de son budget annuel pour le marketing jusqu'en 2025.

Actuellement, la société aurait ainsi 11,8 millions de dollars alloués à la promotion de son catalogue entre avril 2020 et mars 2021, contre 38,9 et 40,9 les deux années suivantes. Elle ne nous a pas menti : l'exercice en cours devrait être une année pauvre pour Rockstar Games, 2K Games et Private Division. Mais le plus intéressant, c'est que les dépenses du marketing vont plus que doubler entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, atteignant les 89,2 millions de dollars. Et qui dit gros budget marketing dit gros produit. Et dans quel autre produit qu'un Grand Theft Auto VI y aurait-il autant d'argent à mettre ? Probablement aucun du côté de chez Take-Two, ce qui laisse donc penser que GTA VI sortira à un moment cette année-là.

Plusieurs choses sont à noter pour comprendre toute la situation. Les prévisions de l'année dernière prévoyaient ce pic budgétaire entre avril 2022 et mars 2023, il semblerait donc que le calendrier ait été bousculé depuis. Ce même phénomène avait sinon permis aux analystes de prévoir l'année de sortie de Red Dead Redemption 2 avant l'heure, preuve que l'idée n'est pas bête. Et il n'est pas non plus impossible que les branches de Take-Two aient plusieurs gros projets dans les tiroirs pour cette année-là : mais dans ce cas-là, GTA VI et son gros budget promotionnel auraient dû mal à trouver leur place dans le calendrier, à moins qu'il ne voie pas le jour avant 2026...



Cela conforte dans tous les cas les informations de Jason Schreier, qui évoquait un développement encore peu avancé et donc une sortie dans plusieurs années. Si ces prédictions sont exactes, êtes-vous prêts à attendre 2023 voire 2024 pour profiter du jeu ?