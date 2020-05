Take-Two : 93 jeux prévus d'ici 2025, mais aucune grosse sortie (donc de GTA VI) avant au moins un an

Take-Two Interactive, c'est la société derrière Rockstar Games, 2K Games, Private Division et aussi Socialpoint, studio espagnol spécialisé dans les mobiles. Nous lui devons donc certaines des plus grosses productions du marché, en témoigne le point fait par l'éditeur lors de son dernier bilan financier.

À l'occasion de cette rencontre avec les investisseurs, le président Karl Slatoff s'est aussi projeté sur l'avenir de son entreprise et de ses filiales. Et il a été transparent : d'ici le 31 mars 2025, il prévoit de sortir 93 jeux, dont il n'a pas hésité à détailler la nature.

Avec nos studios internes et nos partenaires de développement externes, nous prévoyons actuellement la sortie de 93 titres au cours des cinq prochaines années jusqu'à l'exercice 2025. Sur les 93 titres, 63 sont des expériences « core gaming » (dont 15 portages de titres existants), 17 sont des expériences « mid-core gaming » ou arcade et 13 titres sont des expériences casual. 47 de ces 93 titres proviennent de franchises existantes et 46 de nouvelles propriétés intellectuelles.

En termes de plateformes, 72 des 93 titres sont prévus sur console PC et/ou ou streaming, dont sept qui seront également disponibles sur mobiles, et 21 sont spécifiquement prévus pour mobiles.

En ce qui concerne les modèles commerciaux, 67 des 93 sont des jeux payants et 26 sont en free-to-play. Notez que ces chiffres reflètent un instantané de notre line-up actuel tel qu'il est aujourd'hui. Il est probable que certains de ces titres ne soient pas développés jusqu'à leur terme, et nous ajouterons sans aucun doute de nouveaux titres à notre liste.

Comme Strauss l'a mentionné, l'exercice 2021 sera léger en termes de sorties. Cependant, compte tenu de notre programme solide et de nos prévisions d'augmentation des dépenses de consommation récurrentes, nous prévoyons une reprise de la croissance séquentielle au cours de l'exercice 2022.