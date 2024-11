Take-Two Interactive et Private Division c'est terminé, Strauss Zelnick préférant clairement les AAA et jeux mobiles aux titres indépendants

Si les revenus de Take-Two Interactive ne sont clairement pas un problème pour l'éditeur et que sa prochaine année fiscale devrait cartonner avec de gros jeux fortement attendus, il y a tout de même eu un peu de remue-ménage du côté de sa filiale Private Division... ou plutôt ancienne désormais. Pas de fermeture, fort heureusement, mais une vente comme indiqué au cours de l'appel aux investisseurs par Karl Slatoff. En revanche, l'acheteur est pour le moment tenu secret et No Rest for the Wicked de Moon Studios reste dans le giron de T2. Le prix de la transaction n'a pas non plus été précisé. Nous devrions découvrir tout cela « relativement bientôt ».

De plus, nous avons récemment pris la décision stratégique de vendre notre label Private Division afin de concentrer nos ressources sur la croissance à long terme de nos activités principales et mobiles. Dans le cadre de cette transaction, l'acheteur a acheté nos droits sur la quasi-totalité des titres existants et encore non sortis de Private Division. Take-Two continuera à soutenir No Rest for the Wicked, qui a été lancé en Accès Anticipé sur PC en avril. Nous sommes reconnaissants des contributions apportées par l'équipe de Private Division à notre entreprise et sommes convaincus qu'elle continuera à réussir dans sa nouvelle maison.

Le jeu Tales of the Shire dans l'univers du Seigneur des Anneaux en partenariat avec Weta Workshop sera donc toujours édité par Private Division au début de l'année prochaine. Rappelons également que Game Freak (Pokémon) a un certain Project Bloom qui devait à l'époque paraître au cours de l'année fiscale 2026 de l'éditeur, donc entre 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

Interrogé par GamesIndustry.biz, Strauss Zelnick a clairement laissé comprendre que la nature même des productions indépendantes de Private Division est la raison de sa vente, ce qui laisse songeur sur la raison première de sa création...

Nous avons pris cette décision stratégique afin de pouvoir concentrer toutes nos ressources sur la croissance à long terme de nos activités principales et mobiles. Nous sommes vraiment les meilleurs dans ces grandes expériences AAA. Nous possédons les plus grandes propriétés intellectuelles du secteur du divertissement interactif, certaines des plus grandes propriétés intellectuelles du secteur du divertissement en général, et créer des suites à des franchises existantes appréciées ainsi que de nouvelles propriétés intellectuelles à succès est notre mission. L'équipe de Private Division a fait un excellent travail en soutenant les développeurs indépendants et, à une exception près, tous les projets qu'elle a soutenus ont bien fonctionné. Cependant, l'ampleur de ces projets était, honnêtement, plutôt modeste, et notre métier consiste à créer de grands succès.

Le comble dans tout ça, c'est que les fermetures de Roll7 et Intercept Games ont été confirmées par un représentant de Take-Two, qui ont été effectuées avant cette vente et que Strauss Zelnick réfutait à l'époque... Entre ça et les nombreux licenciements annoncés en avril, cela ne donne pas une bonne image de l'éditeur du haut de son 1,47 milliard de dollars de net bookings au trimestre passé.

