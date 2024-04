Take-Two Interactive : l'éditeur de GTA VI licencie massivement et annule plusieurs jeux...

L'année 2024 a bien mal démarré chez de nombreux éditeurs et studios de jeux vidéo, qui ont tour à tour annoncé des licenciements, poursuivant une tendance qui a frappé l'industrie l'an dernier. Le prochain sur cette liste n'est autre que Take-Two Interactive, l'éditeur notamment derrière les Grand Theft Auto et sa poule aux œufs d'or GTA Online, dont la valorisation boursière est actuellement de 24,83 milliards de dollars et qui l'année dernière doublait le salaire annuel de ces cinq cadres les plus importants, dont le CEO Strauss Zelnick, soit quelques 42,1 million de dollars en ce qui le concerne... Ironiquement, ce dernier a déclaré en février, soit il y a à peine deux mois, qu'il n'y avait aucun plan pour virer du personnel. Depuis, Take-Two a annoncé le rachat de Gearbox Entertainment pour près de 460 millions de dollars. C'est donc un sacré retournement de situation dont nous informe Bloomberg, même si dans l'absolu cela n'a hélas plus rien de surprenant.

Take-Two Interactive va donc licencier 5 % de sa main-d'œuvre, soit environ 600 de ses plus de 11 580 employés à travers le monde aux dernières nouvelles, et ce dans le cadre de mesures de réductions des coûts. Cela représenterait près de 35 millions de dollars d'économie. Comme toujours, ce ne sont donc pas ceux à la barre qui vont baisser leurs salaires mirobolants pour faire des économies. Nous pouvons supposer que certains postes redondants suite au rachat de Gearbox feront partie du lot.

Mais ce n'est pas tout, car plusieurs projets vidéoludiques non nommés vont donc être annulés à cause de cette décision, qui représentent quant à eux jusqu'à 140 millions de dollars d'économie. Comme le mentionne l'article, l'exécutif de même générale a une aversion pour la prise de risques, surtout lorsque cela peut coûter des centaines de millions au fil des années. Take-Two Interactive étant à la tête de 2K, Rockstar Games, Private Division, Zynga et donc désormais Gearbox Entertainment, difficile de savoir ce qui se cache derrière ces annulations.

Bloomberg a contacté un représentant de Take-Two, qui a décliné tout commentaire sur le dossier. Avec l'arrivée l'année prochaine de Grand Theft Auto VI, il va sans dire que les caisses de l'éditeur vont continuer de se remplir s'il marche dans les traces de son prédécesseur.

En attendant, GTA V fait toujours partie des meilleures ventes sur Amazon, actuellement vendu 19,99 € dans ses versions PS5 et Xbox Series X|S.