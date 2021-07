RUMEUR sur GTA VI : une sortie pas avant 2024 ou 2025 et une map évolutive à Vice City, selon plusieurs insiders reconnus

Rockstar Games n'est toujours pas prêt à officialiser l'obligatoire Grand Theft Auto VI : il prévoit d'ailleurs de continuer à supporter GTA V et GTA Online sur next-gen. En attendant l'annonce de ce nouvel épisode, les rumeurs vont bon train à son sujet, et ce depuis des années. Jason Schreier évoquait par exemple un lancement très tardif l'année dernière, ce que semblait appuyer le planning économique de l'éditeur, qui prévoyait de grosses dépenses intrigantes en 2023 et 2024.

Place à de nouveaux bruits de couloirs avec les propos de Tom Henderson, celui-là même qui avait fait fuiter des informations en partie vérifiées sur Battlefield 2042. Il a posté une vidéo la semaine passée dans laquelle il mentionne plusieurs détails intéressants que lui ont confié ses sources, à savoir que GTA VI ne serait pas disponible avant 2024 ou 2025, prendrait place dans une version moderne de Vice City, et que la map évoluerait et s'agrandirait au fil des mises à jour, un peu comme le font Fortnite et Call of Duty: Warzone. Seulement dans le Online ou aussi dans l'aventure en solo ?

Encore plus intéressant, Andy Robinson de VGC et Jason Schreier de Bloomberg ont également confirmé que ces informations collaient avec ce qu'ils avaient entendu de leurs sources. Jason Schreier rappelle qu'il avait déjà évoqué une map évolutive l'année dernière et précise que la période de lancement a probablement été repoussée à des années aussi lointaines en raison du COVID-19. Tom Henderson parle lui d'un développement allongé afin de ne pas mettre trop de pression sur les équipes en télétravail, surtout après les polémiques autour de Red Dead Redemption 2.

Une chose est sûre, la patience sera de mise pour les nombreux fans de Grand Theft Auto. D'ici là, GTA V - Édition Premium est lui disponible pour 19,99 € sur Amazon.fr.