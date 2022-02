Take-Two : GTA V dépasse encore un cap de ventes symbolique, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 et les autres se vendent toujours bien

Rockstar Games vend tellement de Grand Theft Auto V qu'il compte désormais ses ventes par paquets de 5 millions. Après avoir dépassé les 150 millions d'unités vendues en juin dernier et les 155 millions en septembre, c'est sans grande surprise que le titre vient de passer le cap des 160 millions d'exemplaires écoulés en date du 31 décembre 2021. L'éditeur relève d'ailleurs qu'il s'agit du jeu s'étant le plus vendu aux États-Unis sur la décennie passée, en termes de nombre de ventes et dollars générés.

La bonne nouvelle a été annoncée au détour du bilan financier du dernier trimestre de Take-Two, permettant à la série GTA de totaliser plus de 370 millions de ventes. La sortie prochaine de GTA V sur PS5 et Xbox Series X|S pourrait encore gonfler ces chiffres, même si l'upgrade next-gen sera gratuite.

Dans le même temps, Red Dead Redemption 2 approche lui des 43 millions de copies en circulation, faisant de lui le deuxième jeu le plus lucratif aux États-Unis sur les 3 dernières années. C'est environ 4 millions de plus qu'au trimestre précédent, tout de même, et cela permet à la courte franchise de dépasser les 65 millions de ventes. Sinon, Borderlands 3 en est à 15 millions et la série à 74 millions, les BioShock à 39 millions, Sid Meier's Civilisation à 61 millions, PGA TOUR 2K21 à près de 3 millions, The Outer Worlds à 4 millions, Kerbal's Space Program à 5 millions et les NBA 2K à 121 millions.



