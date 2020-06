GTA V confirmé sur PS5 avec une version améliorée, et gratuit avec le PlayStation Plus !

La première annonce de l'événement Le Futur du Jeu Vidéo de la PS5, ce fut avec un jeu que nous connaissions déjà. Enfin, pas n'importe lequel, car il s'agit de l'un des titres les plus vendus de sa génération : Grand Theft Auto V.

C'est confirmé, GTA V sera porté sur PS5 en 2021, avec « des améliorations et des extensions » à en croire le premier teaser, qui se contente d'images de la version PS4. Mieux, il sera offert aux joueurs dès son lancement via le PlayStation Plus. Et si vous y jouez déjà sur PS4, vous pouvez bénéficier chaque mois d'1 000 000 GTA $ offerts dans GTA Online sur PS4 jusqu'à la sortie de l'édition PS5.

Pour les visuels et les détails, il faudra repasser, mais vous allez donc bien pouvoir profiter de l'incontournable GTA V sur next-gen.