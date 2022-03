GTA Online : Rockstar annonce l'abonnement payant GTA+ sur PS5 et Xbox Series X et S

La semaine dernière, Rockstar Games lançait finalement Grand Theft Auto V et GTA Online sur les dernières consoles du marché, les PS5 et Xbox Series X|S, soit la troisième génération successive à profiter de ce jeu à Los Santos et son pendant en ligne. Et en attendant le prochain épisode au développement déjà officialisé, sans doute nommé GTA 6, la machine à cash va continuer de tourner. En effet, à l'instar du Club de Fortnite et de Fallout 1st, le studio étoilé va lui aussi lancer son abonnement payant facultatif, GTA+.

Concrètement, les abonnés bénéficieront d'argent in-game offert, de multiplicateurs de GTA$ et RP, ainsi que d'autres avantages mensuels dont les détails pour la période d'avril ont été détaillés ci-dessous. Sa mise en application est proche, puisque le lancement est prévu la semaine prochaine, le 29 mars, avec une souscription de 5,99 € par mois, un tarif assez abordable qui devrait rapporter gros si la communauté suit.

GTA+ est un nouveau programme d'abonnement exclusif à GTA Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S qui sera disponible dès le 29 mars. Il offrira aux joueurs aguerris comme aux nouveaux venus un accès facile à tout un éventail d'avantages intéressants sur la dernière génération de consoles.

Chaque mois, les abonnés à GTA+ recevront 500 000 GTA$ directement sur leur compte Maze Bank et auront l'opportunité d'obtenir des propriétés à Los Santos et ses alentours et de débloquer ainsi des mises à jour de gameplay qu'ils pourraient avoir manquées, ainsi que des modifications spéciales pour leurs véhicules, des remises réservées aux membres, des GTA$ et RP bonus et plus chaque mois.

Voici la liste des avantages dont bénéficieront les abonnés à GTA+ le premier mois (du 29 mars au 27 avril) :

500 000 GTA$ crédités automatiquement sur votre compte Maze Bank ;

La Principe Deveste Eight, ainsi que son amélioration d'Hao's Special Works avant qu'elle ne soit disponible à la vente pour le reste des joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN ;

L'atelier auto situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tuning à Los Santos. Les propriétaires actuels d'un atelier auto pourront transférer leur affaire à La Mesa sans frais supplémentaires ;

Une dispense des frais de carte de membre du salon auto de LS. Les membres actuels du salon auto de LS abonnés à GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ au cours de cet évènement ;

Les propriétaires d'un yacht pourront transformer leur joujou en yacht de luxe Aquarius sans frais supplémentaires ;

Le tee-shirt Gussét grenouille et les haut et short de sport Broker Prolaps qui seront ajoutés automatiquement à votre garde-robe ;

Le motif Rayons X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali ;

GTA$ et RP triplés dans les Épreuves de course d'Hao's Special Works ;

Réputation du salon auto doublée dans les Épreuves de course de rue.

Les abonnés à GTA+ peuvent également bénéficier de paquets de dollars GTA+ spéciaux, disponibles sur le PlayStation Store via la PS5 ou sur le Microsoft Store, qui leur offrent un bonus d'argent.

Chaque mois, GTA+ fournira un nouvel ensemble de récompenses exclusives aux abonnés. Rendez-vous simplement chez Legendary Motorsport, Hao's Special Works, Maze Bank Foreclosures, DockTease ou dans d'autres boutiques disponibles via le navigateur Internet de GTA Online pour les récupérer avant leur expiration. Tous les avantages GTA+ sont offerts en plus des évènements habituels de GTA Online, qui se poursuivront normalement pour tous les joueurs.

Abonnez-vous pour seulement 5,99 €* par mois à partir du 29 mars sur le PlayStation Store via la PS5 ou sur le Microsoft Store. L'abonnement peut être résilié à tout moment. Gardez un œil sur le Rockstar Newswire et sur le site officiel de GTA Online pour découvrir chaque mois les avantages spéciaux de GTA+.

*Pour souscrire à un abonnement à GTA+, vous devez posséder un exemplaire de Grand Theft Auto V ou de Grand Theft Auto Online ainsi qu'un compte de plateforme associé à un moyen de paiement valide pour la plateforme sur laquelle vous souhaitez acheter votre abonnement à GTA+. Une connexion Internet est requise pour accéder à Grand Theft Auto Online et récupérer les avantages de l'abonnement à GTA+ en jeu. Les devises qui ne sont pas compatibles avec une plateforme seront automatiquement converties en dollars américains lors du paiement, en fonction des taux de change de votre banque (ou de votre méthode de paiement). Frais d'abonnement de 5,99 € facturés chaque mois jusqu'à résiliation. Abonnement résiliable à tout moment. Consultez www.rockstargames.com/gtaplus à partir du 29 mars pour plus de détails et de conditions, notamment sur la résiliation.