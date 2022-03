GTA V et GTA Online disponibles sur PS5 et Xbox Series X et S, un trailer pour fêter l'arrivée sur next-gen

Elle était attendue, cette version next-gen de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online. Après un report de plusieurs mois, c'est donc bien ce 15 mars 2022 que le jeu phénomène débarque sur PS5 et Xbox Series X|S, avec l'obligation de repasser à la caisse pour profiter des innovations nouvelle génération. Les joueurs de GTA Online peuvent tout de même récupérer gratuitement le portage next-gen s'ils sont abonnés au PlayStation Plus d'ici le 14 juin.

Nous n'allons pas vous refaire le tour des nouveautés de ces versions, principalement techniques et menues. Mais pour s'émerveiller devant le contenu de cette aventure incontournable, Rockstar Games vient de dévoiler un trailer de lancement, un florilège de la beauté et des possibilités de Los Santos. De quoi vous faire craquer pour l'édition numérique de sortie ce jour ?

Pour mémoire, des versions PS5 et Xbox Series X|S physiques sont prévues pour avril 2022, à une date et à des prix encore inconnus. Les éditions PS4 et Xbox One sont elles disponibles à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.