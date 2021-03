GTA V : la version PS5 ne sera pas un « simple portage », Take-Two veut en faire un « porte-étendard » de la next-gen

En maintenant presque 8 ans d'existence, Grand Theft Auto V est le jeu de tous les records. Celui qui se vend toujours par millions chaque année est le produit le plus lucratif de l'histoire du divertissement, porté par un GTA Online qui continue à passionner la communauté et les nouveaux venus. Rockstar Games va donc profiter de l'arrivée de la next-gen pour faire vivre l'expérience pendant encore quelques années, et cela se fera au-delà des simples versions rétrocompatibles actuelles.



Nous savons depuis quelques mois que GTA V aura droit à une version PS5 dotée « d'améliorations techniques, de mises à niveau visuelles et d'optimisations de performances », et même de contenu exclusif pour l'aventure en ligne. Les détails sont encore maigres, et le projet n'est de toute manière pas attendu avant le second semestre 2021, mais Rockstar a tout de même évoqué le sujet lors d'une conférence transcrite par VGC cette semaine. Le président Strauss Zelnick a d'abord parlé de son approche générale des portages, qu'il estime avoir soignés par le passé, et qu'il prévoit encore de réaliser avec attention durant les prochaines années. Après tout, le calendrier de la société prévoyait au moins 15 portages d'ici 2025.

La remastérisation a toujours fait partie de notre stratégie. Nous l'avons fait différemment de la concurrence - nous ne nous contentons pas de porter les titres, nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible pour rendre le titre différent dans sa nouvelle version, adapté à la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons. Ainsi, nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels et nous améliorons les performances. Et c'est pourquoi je pense que nos titres remastérisés fonctionnent généralement si bien.

Et quand il a parlé de la fameuse édition PS5 de Grand Theft Auto V, c'était pour déclarer qu'il ne s'agirait pas d'un « simple portage », et qu'il comptait bien faire d'elle le « porte-étendard » de cette génération, la troisième pour cet épisode paru initialement sur PS3/Xbox 360.

Nous avons fait du bon travail avec la série Mafia, par exemple, et Grand Theft Auto [V] se dirige maintenant vers sa troisième génération, ce qui est incroyable. C'était un porte-étendard lors de son lancement, il a continué à être le porte-étendard de la deuxième génération, nous verrons comment Grand Theft Auto sera reçu avec la prochaine génération. De toute évidence, je suis convaincu que Rockstar va offrir une expérience formidable, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne faisons qu'un simple portage.

Il nous tarde désormais de savoir à quoi ressemblera GTA V sur PlayStation 5, et ce qu'il apportera en termes de contenu sur cette plateforme. À noter que, pour le moment, aucune version spécifique aux Xbox Series X | S n'est encore évoquée. Grand Theft Auto V : Édition Premium est disponible pour 19,99 € sur Amazon.fr.