RUMEUR sur Grand Theft Auto V : bientôt une version Google Stadia ?

Alors que les fans de la franchise attendent depuis 2013 un nouvel opus, Grand Theft Auto V va revenir sur PlayStation 5 et Xbox Series X l'année prochaine. Cette nouvelle version permettra à GTA Online d'avoir droit à du contenu next-gen exclusif, mais il se pourrait bien que GTA V fasse également un détour sur Google Stadia.

Next-gen y serait également présent en exclusivité sur Stadia.



Rockstar aurait d’autres projets dans les cartons comme RDR2 sur PS5 et Xbox Series X également.



On vous tiendra informé bien entendu ! #GTAV #GTA5 #PS5 #XboxSeriesX #GoogleStadia #Stadia #PlayStation5 — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) August 15, 2020

C'est ce qu'affirme Rockstar Mag', bien renseigné lorsqu'il s'agit des GTA et Red Dead. D'après ses informations, Rockstar développerait une version Stadia de Grand Theft Auto V, mais il affirme qu'elle sortirait dans les prochaines semaines, ou les prochains mois, en même temps ou un peu avant que sur PS5 et Xbox Series X. Problème, ces versions pour consoles next-gen sont attendues au second semestre 2021, soit dans au moins un an. Le contenu de GTA Online réservée aux PS5 et Xbox Series X serait également proposé sur Stadia.

La rumeur est alléchante, mais elle est évidemment à prendre avec des pincettes en attendant que Rockstar ou Take-Two n'officialise l'information. GTA V est toujours vendu 19,99 € en Edition Premium sur Amazon.fr.

