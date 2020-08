Rockstar Games : Lazlow Jones, scénariste, producteur et PNJ emblématique des Grand Theft Auto, quitte le studio

Nous ne sommes à priori pas prêts d'entendre parler d'un GTA VI, tant Rockstar Games semble continuer à vouloir capitaliser sur son Grand Theft Auto Online. Une chose est sûre : le prochain épisode se fera sans Lazlow Jones, l'un des scénaristes et producteurs les plus emblématiques de la franchise. Le vidéaste GTAMen a été découvert cette semaine via son compte LinkedIn qu'il avait quitté l'équipe en avril 2020.



Cet ancien présentateur radio est célèbre pour avoir écrit beaucoup de textes liés aux stations virtuelles des jeux depuis Grand Theft Auto III, et collaborait donc avec Rockstar depuis environ 20 ans. Il a aussi travaillé avec d'autres scénaristes sur des dialogues secondaires, notamment les interactions avec les piétons et compagnie.

Il est connu de la majorité des joueurs pour avoir son PNJ dans l'univers de la saga : Lazlow était un présentateur radio, logique, ayant œuvré sur différentes stations, et que nous avions pu voir pour la première fois en chair et en pixel dans GTA V. Au cours de sa carrière, il a aussi œuvré sur la production audio et vidéo pour des licences comme Red Dead Redemption, Bully, Max Payne et Midnight Club. Les raisons de ce départ sont floues, mais certains imaginent qu'elles sont liées à la situation familiale de Lazlow Jones et aux problèmes de santé de ses proches.

