Terraria : 58 millions de jeux vendus, c'est mieux qu'un titre culte de Nintendo

En lançant Terraria en 2011, Re-Logic ne s'attendait sans doute pas à ce que son jeu de survie bac à sable entre dans l'histoire. Pourtant, 10 ans après son lancement, le titre comptait 35 millions de ventes et était même le jeu le mieux noté sur Steam. Mais en 2024, Terraria dépasse un autre palier.

Sur le forum officiel du jeu, Re-Logic annonce que Terraria a dépassé les 58 millions d'exemplaires vendus ! Le titre compte précisément 58,7 millions de copies écoulées, dont 32 millions rien que sur PC. Encore une fois, le jeu reste très populaire sur ordinateurs, malgré des portages sur consoles et mobiles au fil des années. Le développeur se fait même mousser en déclarant que Terraria a dépassé « un jeu quelque peu obscur sur un plombier et son frère essayant de sauver une princesse de cette espèce de dragon-tortue... ».

Oui, Terraria s'est mieux vendu que Super Mario Bros., le titre culte de Nintendo sorti en 1985 sur NES, faisant de lui le huitième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, juste derrière Red Dead Redemption 2 et ses 64 millions d'exemplaires écoulés. Re-Logic vise-t-il la première place, occupée par Minecraft et ses 300 millions de ventes ?

En tout cas, le développeur a de quoi être fier, il remercie tous les joueurs et se demande « ce qui pourrait arriver lorsqu'il attendra les 60 millions ? ». C'est sans doute une simple question de semaines avant de franchir ce nouveau palier et d'avoir la réponse. Si vous êtes passés à côté du jeu, Terraria est disponible à partir de 9,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.