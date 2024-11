Half-Life 2 : d'énormes cadeaux pour les 20 ans du FPS culte

Si le terme « jeu vidéo culte » est souvent galvaudé, il sied parfaitement à Half-Life 2. Le FPS de Valve a vu le jour en 2004, après de longues années d'attente, mais il a mis tout le monde d'accord, que ce soit grâce à ses graphismes, sa narration ou ses mécaniques de gameplay. Le titre fête ses 20 ans et le studio de Gabe Newell n'allait évidemment pas manquer ça.





Jusqu'à ce soir, Half-Life 2 est offert sur Steam. Si, pour une raison qui dépasse la logique, vous ne l'avez pas encore, vous avez quelques heures pour l'ajouter à votre bibliothèque virtuelle afin de découvrir la suite des aventures de Gordon Freeman, même après l'échéance. Mais surtout, comme il l'avait fait pour les 25 ans du premier volet, Valve lance un site anniversaire avec un tas d'informations. Half-Life 2 a ainsi droit à sa mise à jour 20e anniversaire sur Steam, le FPS inclut désormais de base les extensions Episode One et Two et les commentaires des développeurs, il est intégré au Workshop et profite d'un patch corrigeant des bugs et rajoutant des options graphiques.

Mieux encore, Valve publie un long documentaire, réalisé par Secret Tape, afin de revenir sur la création de Half-Life 2, de ses contenus additionnels et même sur le projet Episode Three annulé. Une aventure rocambolesque bourrée d'anecdotes et informations passionnantes, avec notamment des artworks inédits, mais non, Valve n'officialise pas Half-Life 3 en fin de vidéo.

Si vous êtes fans de la franchise, c'est une mine d'or qui s'offre à vous, et si vous ne connaissez pas les FPS de Valve, c'est le moment idéal pour s'y plonger. Pour en apprendre davantage sur la licence, vous pouvez acheter le livre Half-Life : Le FPS libéré. Création - Univers - Décryptage de Yann François contre 24,90 € sur Amazon ou Fnac.