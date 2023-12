Vertigo 2 sur PSVR 2 : mauvaise surprise de dernière minutes pour le meilleur jeu en VR après Half-Life Alyx !

Vertigo 2 est, sans nul doute, un jeu très attendu sur le PlayStation VR 2 tant bon nombre de joueurs le considèrent comme le meilleur jeu de tir en VR depuis Half-Life: Alyx. Pour rappel, le jeu a été développé à la base par un seul homme, Zach Tsiakalis-Brown (Zulubo Productions). Disponible actuellement sur Steam VR, il est aussi attendu sur Meta Quest et PlayStation VR 2. La news du jour concerne cette dernière dont la sortie vient d'être repoussée suite à la découverte d'un bug rare mais gênant.

Voici une partie du courriel que nous venons de recevoir de la part de Mickey Torode, Vice-président chez Perp Games :

Je suis vraiment désolé de vous informer que nous avons un cas de bug dans Vertigo 2. Malgré de nombreuses questions et réponses, notre équipe ne l'a pas trouvé au départ. Nous prenons chaque bug très au sérieux, et c'est pourquoi je vous écris maintenant. En ce moment, toutes nos ressources travaillent pour corriger ce bug. Nous sommes convaincus que nous pouvons corriger ce bug en quelques jours. Cependant, notre priorité doit être pour les personnes qui achètent ce jeu, et même si le bug n'est pas répandu et n'arrive pas souvent, nous ne pouvons tout simplement pas offrir au public l'expérience de Vertigo 2 sur PSVR2, autrement que dans sa meilleure version, et avoir le risque d'un bug lors de la sortie n'est pas quelque chose que nous sommes prêts à autoriser. Nous ne parierons pas que nous résoudrons le problème à temps pour le lancement. Et du coup, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu, jusqu'à ce que le bug soit corrigé.

Alors que le jeu avait logiquement passé le contrôle QA de PlayStation (bug rare), c'est vraiment très courageux et responsable de la part du studio de choisir de repousser la sortie au lieu de le mettre en ligne buggué en expliquant qu'un patch arrivera par la suite. Force et honneur à eux sur ce point. Nous espérons que le report ne sera que de quelques jours et que cela n'affectera pas l'attente des fans et de ceux qui attendent de se lancer dans cette aventure solo conçue dès le départ pour la réalité virtuelle.