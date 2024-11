Ghosts of Tabor : une mauvaise nouvelle pour la version PSVR 2

Combat Waffle Studios et Beyond Flames ont lancé il y a un an et demi Ghosts of Tabor, un jeu de tir à la première personne PvPvE avec des mécaniques d'extraction shooter. Un titre inspiré de DayZ et Escape from Tarkov qui est disponible sur SteamVR en Early Access et sur les Meta Quest, mais une version PlayStation VR 2 se fait attendre.

Malheureusement pour les joueurs, les développeurs viennent d'annoncer sur X (ex-Twitter) que Ghosts of Tabor ne sortira pas avant 2025 sur PSVR 2. Combat Waffle Studios comptait lancer le titre sur le casque VR de la PlayStation 5 en décembre prochain, mais comme il l'explique dans son message, le studio a besoin de davantage de temps pour terminer le développement de ce portage, qui s'est avéré plus complexe que prévu.

Il faudra donc être patient avant de découvrir Ghosts of Tabor sur PSVR 2, mais si vous n'avez pas encore le casque de réalité virtuelle de Sony, il est disponible à 399,99 € à la Fnac, chez Leclerc et sur CDiscount, avec le jeu Horizon Call of the Mountain inclus.