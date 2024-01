Banishers: Ghosts of New Eden, du gameplay, de l'amour, de la mort et du sacrifice dans une nouvelle bande-annonce

Le mois prochain, Focus Entertainment et DON'T NOD lanceront Banishers: Ghosts of New Eden, un jeu de rôle et d'action où nous suivrons un couple de chasseurs de fantômes à New Eden, en 1695. Un titre qui compte bien faire la part belle à l'émotion, encore bien présente dans cette nouvelle bande-annonce :

Sous-titrée « Amour, Mort et Sacrifice », cette nouvelle vidéo permet de retrouver Antea et Red mais également de découvrir des extraits de gameplay, le titre promet d'être nerveux mais le jeu sera surtout un voyage centré sur le couple et leur relation, Antea et Red devront en effet faire des choix cruciaux au cours du jeu.

La date de sortie de Banishers: Ghosts of New Eden est fixée au 13 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 44,99 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.